25 millones más de presupuesto para que los alumnos tengan libros gratis en los colegios e institutos

La Conselleria de Educación destinará 25 millones de euros más de presupuesto al programa Banco de Libros para el curso 2026-2027 para centros públicos y concertados de la Comunidad, la iniciativa que permite que los alumnos tengan libros gratis en los centros educativos al heredarse de un año a otro.

Durante el próximo curso se destinarán alrededor de 70,7 millones de euros a la reposición de libros de texto y material curricular, según la Administración autonómica. Para el presente curso, los fondos se congelaron (45,9 millones de euros) pese al la entrada en vigor de la Ley de Libertad Educativa que cambió la lengua base en los centros, en función de la elección de las familias.

De la cantidad total, 55,7 millones se destinarán a los centros públicos de la Generalitat, de los que 26.595.461 euros serán para Primaria y 29.095.461 para Secundaria y 15 millones de euros a los centros privados concertados y centros de titularidad de corporaciones locales; de esta cantidad, 7 millones de euros Primaria y 8 millones para Secundaria).

Los centros docentes podrán renovar los libros de texto y materiales curriculares que consideren necesarios para los cursos de tercero y quinto de Educación Primaria, primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato, atendiendo en este último curso al año en que los materiales fueron adoptados por los centros con motivo de la implantación de la LOMLOE y al año de incorporación de la etapa de Bachillerato al Programa Banco de Libros.

Con el objetivo de garantizar la continuidad del banco de libros y dar cobertura a los centros para la renovación de materiales, la Conselleria establece una tasa del 100 % del valor del lote para los cursos impares de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Respecto a la cuantía de las ayudas, se mantiene el cheque-libro por valor de 160 euros por alumno participante de 1º y 2º de Educación Primaria. El valor estimado de los lotes de libros se mantendrá en 175 euros para Educación Primaria, 278 euros para Educación Secundaria Obligatoria y 300 euros para Bachillerato.

Se mantendrán también los 70 euros por alumno participante en ciclos formativos de grado básico y 70 euros por alumno participante matriculado en aulas de Educación Especial (UECOs) en centros ordinarios. Para el alumnado de centros de Educación Especial, se concederá un importe de 70 euros por alumno matriculado.

El auge de la compra de material escolar y libros por internet pone en jaque a las papelerías de barrio / Pilar Cortés

Plazos de solicitud y comunicación de necesidades

Todos los centros públicos son participantes en el Programa del Banco de libros. Los centros privados concertados y centros de titularidad de las entidades locales podrán presentar sus solicitudes de participación en el programa en un plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la convocatoria a través de OVICE.

Las familias que deseen participar en el Programa del Banco de Libros deberán solicitarlo entregando en el centro la Solicitud Participación, disponible en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

En la convocatoria se habilitan cuatro periodos para que los centros docentes comuniquen sus necesidades. Un primer periodo ordinario desde el día siguiente a la publicación de la resolución y hasta el 15 de julio; y tres periodos extraordinarios más, finalizando el último plazo el 10 de noviembre de 2026.