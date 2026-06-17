ANPE denuncia ante Educación que la Hoguera de un colegio de Alicante represente al sindicato como ratas

La lucha docente ha pasado de las calles a las Hogueras y los centros educativos de Alicante se han llenado de monumentos con críticas y sátiras en torno a un conflicto sin precedentes. Sin embargo, la fórmula que han utilizado algunos colegios para hacer su lectura sobre el mes que ha durado la huelga de profesores ha acabado en denuncia.

Ha ocurrido con el monumento confeccionado por el colegio de educación especial Santo Ángel de la Guarda, donde, entre los diferentes ninots elaborados, aparecen dos ratas, una con el cartel colgado de ANPE y otra con el del CSIF. Los dos sindicatos, de corte conservador, que rompieron con la unidad de la mesa de negociación y apoyaron la subida salarial ofrecida por la Conselleria de Educación de 200 euros en tres años a los profesores, desmarcándose de la mayoría sindical (STEPV, CC OO y UGT). Los roedores aparecen acompañados por el mensaje de "sous congelats" (sueldos congelados) y de una caja que simula explosivos con la inscripción «TNT», en clara alusión al conflicto retributivo del sector.

Ha sido ANPE la organización que ha elevado hasta la Dirección Territorial de Educación una queja por considerar que se trata de "un ataque", de un "intento de ridiculizar" y de una "conducta lesiva de la libertad sindical", hasta el punto de reclamar la apertura de un expediente disciplinario para este centro público.

El sindicato advierte de que "se trata de un centro de educación especial, lo que supone la instrumentalización de un alumnado especialmente vulnerable, y que la inclusión de un elemento que simula explosivos introduce una connotación de violencia simbólica inadmisible en un entorno escolar". De este modo, la fuerza sindical insiste en que la responsabilidad "se dirige exclusivamente a las personas adultas responsables de la actividad y en ningún caso al alumnado".

El sindicato ha solicitado también la identificación de las personas responsables, la retirada inmediata de los contenidos lesivos y la preservación de las pruebas, así como la emisión de informe por parte de la Inspección educativa.

La hoguera del colegio Santo Ángel de la Guarda de Alicante, que ha acabado en denuncia / INFORMACIÓN

En Castellón

La misma denuncia ha interpuesto el sindicato contra el colegio público Manel García Grau de Castelló de la Plana, donde asegura que se publicó, en la cuenta oficial de Instagram del propio centro, un vídeo en el que se aprecia cómo se retira y se rompe la cartelería sindical de ANPE colocada en el tablón de anuncios sindical, un espacio cuya existencia garantiza la Ley Orgánica de Libertad Sindical para la comunicación entre el sindicato y el profesorado. Para el sindicato, "la gravedad no reside únicamente en la destrucción del material, sino en que la conducta fuese difundida y normalizada desde el perfil institucional de un centro público, dotándola de una apariencia de respaldo institucional".