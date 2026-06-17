Apoyo sin fisuras de los pacientes de Alicante a los médicos: “No dan abasto, faltan profesionales y las esperas son cada vez mayores”

Lejos de mostrar rechazo hacia las protestas y la huelga de médicos que mantienen los profesionales una semana cada mes, pacientes y familiares que acuden diariamente a hospitales y centros de salud respaldan las reivindicaciones de los facultativos y relacionan el deterioro de la atención sanitaria con la falta de personal y la sobrecarga asistencial. Los testimonios recogidos este miércoles reflejan una realidad común: retrasos en consultas y tratamientos, dificultades para acceder a la Atención Primaria, largas listas de espera y una sensación creciente de que la sanidad pública atraviesa un momento delicado.

José María Catalá, vecino de Sant Joan d'Alacant, conoce de primera mano las consecuencias de los retrasos sanitarios. Padece una enfermedad crónica que afecta gravemente a su movilidad y asegura que lleva semanas esperando una resolución sobre un cambio de medicación. Según relata, el tratamiento que inicialmente le había dado buenos resultados fue sustituido por otro que no ha funcionado igual. Desde entonces, la espera para encontrar una alternativa eficaz se ha prolongado más de lo previsto.

Los usuarios del sistema de salud consultados ven a sus facultativos agobiados y se quejan de las demoras para cita con Atención Primaria

"Tenía que haber empezado el tratamiento el día 1 y estamos ya muy avanzados de mes. Llevo semanas esperando y prácticamente no puedo andar. Mi mujer ha tenido que venir varias veces a preguntar qué solución me dan", explica. Catalá reconoce que su situación personal le ha hecho comprender aún más las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

José María Catalá, paciente / INFORMACIÓN

Queremos una sanidad que funcione y entiendo que los médicos necesitan mejores condiciones. Sin ellos no somos nadie José María Catalá — Paciente

"Lo que hace falta es que haya más médicos y que todo vaya más rápido. Nosotros hemos cotizado toda la vida y queremos una sanidad que funcione. Pero también entiendo que los médicos necesitan mejores condiciones. Sin ellos no somos nadie." El paciente lamenta que algunos profesionales abandonen la sanidad pública por falta de incentivos.

"Cuando tienes una doctora que trabaja bien y se marcha porque encuentra mejores condiciones en otro sitio, todos salimos perdiendo. Los pacientes necesitamos estabilidad y los médicos también merecen trabajar a gusto."

El rechazo a las guardias de 24 horas

Juan Martínez, otro de los usuarios consultados, no duda en mostrar su apoyo a la huelga médica. "No me ha afectado directamente, pero tienen todo el derecho del mundo a protestar. Todo lo que están pidiendo me parece justo".

Juan Martínez, paciente / INFORMACIÓN

Que en pleno siglo XXI sigan existiendo guardias de 24 horas me parece una barbaridad. En cualquier otro sector eso sería impensable Joaquín Martínez — Familiar de paciente

Martínez destaca especialmente la dedicación de los facultativos y considera que el sistema sigue sosteniéndose gracias al esfuerzo de los profesionales. "Como usuario de la Seguridad Social estoy muy satisfecho con los médicos que me han atendido. Siempre habrá excepciones, pero la inmensa mayoría son excelentes profesionales."

Entre las cuestiones que más le llaman la atención se encuentra la organización de las guardias médicas. "Que en pleno siglo XXI sigan existiendo guardias de 24 horas me parece una barbaridad. En cualquier otro sector eso sería impensable".

La situación de la Atención Primaria ocupa buena parte de las preocupaciones expresadas por los usuarios. Joaquina Belmonte González, cuidadora principal de su marido dependiente, describe un día a día marcado por las dificultades para acceder al sistema sanitario. "Mi marido lleva varios días ingresado y no puedo quejarme de la atención recibida. Pero en los centros de salud la situación es muy complicada."

Joaquina Belmonte, familiar de paciente / INFORMACIÓN

No dan abasto. Hacen falta más médicos. No es un problema de voluntad, es que son insuficientes para todo lo que tienen que atender Joaquina Belmonte — Familiar de paciente

Belmonte explica que, debido a la dependencia de su esposo, no siempre puede desplazarse físicamente al centro sanitario para pedir una cita. "Necesito muchas veces una consulta telefónica o simplemente hablar con mi médico de cabecera. El problema es que llamas y llamas y no te responde nadie."

La paciente considera que la falta de personal es evidente. "No dan abasto. Hacen falta más médicos, más enfermeras, más celadores y más personal administrativo. No es un problema de voluntad, es que son insuficientes para todo lo que tienen que atender."

Menos médicos

Ofelia Rojas Ospina ha acompañado a su marido en numerosos ingresos hospitalarios durante los últimos años. Su experiencia le permite comparar la situación actual con la de hace una década. "La atención sigue siendo muy buena. Los profesionales hacen todo lo posible por ayudarte. Pero sí noto que cada vez hay menos médicos."

A su juicio, una de las principales causas es la dificultad para retener talento dentro del sistema público. "Muchos jóvenes se marchan a otros países o a la sanidad privada porque encuentran mejores condiciones. Eso termina afectando a todos."

Por ello considera legítimas las protestas. "Si reclaman mejores salarios, mejores medios o más personal, me parece razonable. Al final también es una forma de mejorar la atención que recibimos los pacientes."

Listas de espera

El testimonio más crítico es el de un paciente que prefiere mantener el anonimato. Su caso está relacionado con un proceso de rehabilitación que continúa pendiente varios meses después de haber recibido el alta hospitalaria.

"Me dieron los resultados hace unas semanas y todavía nadie me ha llamado para empezar la rehabilitación."

La demora le ha obligado a buscar alternativas por su cuenta. "Me he apuntado al gimnasio, a natación y a todo lo que he podido porque necesito recuperarme y no puedo seguir esperando." Su frustración refleja una pérdida de confianza en la capacidad de respuesta del sistema. "Si tienes posibilidades acabas pensando en hacerte un seguro privado".

"Sistema saturado

Pese a las críticas dirigidas a la organización del sistema sanitario, los pacientes consultados coinciden en separar la labor de los profesionales de los problemas estructurales que afectan a la sanidad pública. Lejos de responsabilizar a médicos y facultativos de las demoras o dificultades de acceso, destacan su profesionalidad, dedicación y capacidad para mantener la calidad asistencial pese a la presión a la que están sometidos.

Tomás Garrido, familiar de una paciente que acudía a una consulta de revisión al Hospital de Sant Joan, asegura que no ha sufrido cancelaciones ni retrasos derivados de la huelga, aunque sí percibe un aumento progresivo de los tiempos de espera.

Tomás Garrido, familiar de paciente / INFORMACIÓN

Es evidente que las citas tardan cada vez más. Lo que antes podía resolverse en dos o tres días ahora requiere una semana o más Tomás Garrido — Familiar de paciente

"Siempre nos han atendido muy bien. Son profesionales muy amables y no se les nota el cansancio ni la presión que puedan llevar por dentro. Pero es evidente que las citas tardan cada vez más. Lo que antes podía resolverse en dos o tres días ahora requiere una semana o más", señala.

Garrido considera que el problema no radica en la actitud de los trabajadores sanitarios, sino en la falta de recursos para responder a una demanda creciente. "Si hay muchos pacientes y pocos profesionales, al final todo se retrasa. Es una cuestión de lógica", afirma.

Los usuarios observan con preocupación la evolución de un problema que consideran cada vez más visible. Muchos temen que la falta de soluciones termine repercutiendo aún más en la atención que reciben y en la capacidad de la sanidad pública para mantener los niveles de calidad que históricamente la han caracterizado.