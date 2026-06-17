"Con bata y ojeras, así es como te operan": el grito de los médicos en Alicante

Los médicos llevan un miércoles que no paran. Del "Autobús del cambio" con el que han recorrido esta mañana los hospitales Doctor Balmis de Alicante y Sant Joan, además de varios centros de salud, a la manifestación por el centro de Alicante desde las 19 horas encabezada precisamente por el vehículo descubierto desde el que ondean banderas reivindicativas y del Sindicato Médico, convocante de todas estas acciones de protesta y de la huelga que celebra de nuevo esta semana el colectivo de facultativos en toda España en demanda de mejoras laborales y salariales. A su paso por Alfonso el Sabio han protagonizado una imagen curiosa gracias al ambiente de Hogueras, pues las primeras piezas del monumento del distrito están acopiadas en el suelo atrayendo sus miradas.

En la Comunidad es también un paro no solo contra la ministra de Sanidad al estar en desacuerdo con el estatuto marco que regula la profesión, sino también contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por las jornadas laborales, entre otras cosas, pese al compromiso de las 35 horas semanales a partir del 1 de enero de 2027.

Asistencia

Unos 350 participantes tiene esta convocatoria, según estimaciones de la Policía Nacional, con familias enteras, niños, mascotas y hasta pacientes con pancartas en las que se puede leer "Yo apoyo al colectivo médico, sin ellos no hay sanidad". Abree la comitiva una gran pancarta y detrás de ella el médico alicantino Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) a nivel nacional; y el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, entre otros.

Los médicos más activos gritan y portan pancartas con mensajes como "Vocación no es explotación", "Pacientes, esta es tu lucha", "Estas son las manos que te curan", "Necesito más tiempo para atenderte mejor", "No quiero operarte sin dormir", "No a las guardias de 24 horas", "España maltrata a sus médicos" y "Con bata y ojeras así es como te operan".

Los médicos y sanitarios protestan en Alicante por una mejora de derechos y condiciones laborales / Rafa Arjones

100 horas semanales

Asimismo, han explicado que están sobreviviendo a jornadas semanales de 90 o 100 horas, "así no te podemos escuchar ni tener empatía", han exclamado en un mensaje directo a la ciudadanía, a la que han invitado a participar por "una sanidad con seguridad" y una atención de calidad no deshumanizada. "El sistema se desangra. Cada vez hay menos médicos dispuestos a aguantar jornadas laborales que no les dejan vivir".

La manifestación ha pasado por Luceros y Soto hasta alcanzar la Casa de las Brujas, sede del Consell en Alicante, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Precisamente el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha referido este miércoles a la "situación absolutamente anómala" a la que, a su juicio, "está llevando la ministra de Sanidad", Mónica García, "ante la parálisis y la ineficacia y la ineptitud para poder poner en marcha un estatuto" médico, culpándola de las protestas.

Conseller

En estos términos se ha expresado durante una visita al Hospital General de Elche (Alicante), donde ha apuntado, al respecto del estatuto, que le parece "imprescindible la modernización" y ha sostenido que "en la salud no hay color político".

Todo ello, en una jornada en la que médicos y facultativos valencianos han vuelto a concentrarse frente a sus centros de trabajo, con cortes de calles frente a los hospitales La Fe, General de Valencia y Doctor Peset, mientras que en la provincia de Alicante el Bus del Cambio ha recorrido diferentes localidades para reclamar un estatuto marco propio y mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial.

Acusaciones

Gómez ha afirmado que el "conflicto" por el estatuto lo "ha creado" la ministra y esta situación está "sobre todo perjudicando a miles de pacientes de España y a miles de pacientes de la Comunitat Valenciana".

Preguntado por las peticiones de los médicos, ha dicho que le parece que están "dentro de la lógica" y "de lo que es estos avances normativos que tiene que tener la sanidad pública española". "Hay que oírlas, hay que plantearlas y hay que reflexionarlas", ha apuntado, para posteriormente subrayar que "no puede ser" que la ministra "no firme con los médicos".