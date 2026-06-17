El concejal de Limpieza promete acelerar la mejora del servicio y "enfría" la huelga de Hogueras en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante "enfría" la huelga que la plantilla del servicio de Limpieza ha convocado para los días después de Hogueras. Los trabajadores celebran que el concejal del área, Rafael Alemañ, se ha comprometido a impulsar antes de que termine el mes de junio la ansiada modificación del contrato. Un trámite que no solo incrementará la financiación en más de 5 millones de euros, sino que permitirá incorporar mejoras laborales como el descanso mínimo de 48 horas.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, este martes se produjo un encuentro entre el edil popular, representantes de Netial (la empresa concesionaria) y miembros del Comité de Empresa. En la reunión, el concejal expuso que la modificación contractual está lista para ser aprobada por la Junta de Gobierno Local en los próximos días. De ser así, y dado que la mercantil contará con un plazo de un mes para poner en marcha las medidas contempladas, buena parte de las reivindicaciones de la plantilla se podrían ver implementadas en julio.

Principio de acuerdo

"La predisposición del concejal ha sido muy buena, resolvería un 50 % de los motivos de la huelga", ha señalado el presidente del Comité de Empresa, Miguel Montesinos. Pese a los avances en la tramitación municipal, los portavoces de la plantilla y los de la empresa han celebrado este miércoles una reunión ante el Tribunal de Arbitraje, en la que no ha sido posible alcanzar un punto común. Sin embargo, ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro que se producirá este jueves, para tratar de firmar un acta común con compromisos específicos.

De ser así, y alcanzarse el ansiado acuerdo entre los trabajadores y Netial, el Comité de Empresa estaría dispuesto a desconvocar la huelga, siempre a la espera de que tanto el Ayuntamiento como la empresa cumplan sus respectivos compromisos. De lo contrario, está previsto que la huelga se desarrolle los próximos 24 y 25 de junio, como medida de presión para obtener una mejora en las condiciones laborales.

Protestas repetidas

Los trabajadores del servicio ya acudieron a la huelga el pasado año para exigir un incremento salarial. En aquel momento, las quejas se calmaron "in extremis" a principios del mes de junio, cuando la plantilla aceptó la última oferta de la mercantil, que contemplaba una subida salarial progresiva para los próximos años, poniendo fin a las protestas que habrían afectado a la Cremà.

Aquella oferta de la compañía se basaba en un 1,5 % de paga única (fuera de nómina) para 2024; un 3% en 2025 y un aumento para 2026 y 2027 del 1,25 %, más el índice de funcionarios al que habría que restar un 0,25 %.