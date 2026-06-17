La enseñanza concertada vuelve a la carga en Alicante y amaga con extender también las protestas a septiembre

La enseñanza concertada ha protagonizado esta semana las protestas educativas, tras la suspensión temporal de la huelga de profesores de la educación pública. Y lo ha hecho para advertir que las propuestas de la Conselleria de Educación siguen siendo insuficientes y para reclamar “celeridad” a la administración a la hora de atender sus reivindicaciones. De hecho, también amagan con extender la movilización a septiembre si en el presente curso no se llega a un entendimiento.

Entre las cuestiones prioritarias continúa “un acuerdo digno” de jubilación parcial, una reivindicación histórica del sector y uno de los principales puntos pendientes de negociación. En las reuniones de la pasada semana, el departamento de Carmen Ortí ofreció a los sindicatos financiar 1.250 las horas adicionales para hacerse cargo de la jubilación parcial, frente a las 950 horas que inicialmente estaba dispuesta a sufragar. Sin embargo, el sindicato mayoritario, FSIE-CV, advierte de que con las cifras planteadas, sería necesario establecer un orden de prioridad entre las solicitudes y alrededor de un 20% de los compañeros que cumplen todos los requisitos para acceder a la jubilación parcial quedarían excluidos. Con lo cual, lo consideran insuficiente.

Protesta de la enseñanza concertada en la plaza de la Montañeta, este miércoles / Rafa Arjones

Asimismo, siguen sobre la mesa otras demandas como la mejora de las plantillas en educación especial y Formación Profesional (FP), la reducción de la carga lectiva, las mejoras retributivas para el personal de administración y servicios y el personal complementario, el reconocimiento de los sexenios y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión educativa.

29 % de los alumnos

El secretario general de FSIE, Vicente Cabanes, ha apelado a que el Consell atienda las reivindicaciones de una enseñanza en la que "se escolariza el 29 % del alumnado de la Comunidad Valenciana" y a la necesidad de conseguir un acuerdo antes de que finalice este curso.

En este marco, la concentrada ha celebrado tres concentraciones simultáneas en Alicante, Valencia y Castellón este martes, que se suma a las tres jornadas de paro convocadas este mes. Como parte de las movilizaciones, trabajadores y representantes de los sindicatos también se han concentrado frente a las Cortes para reclamar avances reales en la negociación con la Conselleria de Educación.