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Educación

La enseñanza concertada vuelve a la carga en Alicante y amaga con extender también las protestas a septiembre

Los profesores urgen un acuerdo para la jubilación parcial, mejoras en plantillas y aumento de salarios para el personal administrativo

Los profesores de la educación concertada se concentran en la plaza de la Montañeta de Alicante

Los profesores de la educación concertada se concentran en la plaza de la Montañeta de Alicante

Rafa Arjones

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A. Fajardo

A. Fajardo

La enseñanza concertada ha protagonizado esta semana las protestas educativas, tras la suspensión temporal de la huelga de profesores de la educación pública. Y lo ha hecho para advertir que las propuestas de la Conselleria de Educación siguen siendo insuficientes y para reclamar “celeridad” a la administración a la hora de atender sus reivindicaciones. De hecho, también amagan con extender la movilización a septiembre si en el presente curso no se llega a un entendimiento.

Entre las cuestiones prioritarias continúa “un acuerdo digno” de jubilación parcial, una reivindicación histórica del sector y uno de los principales puntos pendientes de negociación. En las reuniones de la pasada semana, el departamento de Carmen Ortí ofreció a los sindicatos financiar 1.250 las horas adicionales para hacerse cargo de la jubilación parcial, frente a las 950 horas que inicialmente estaba dispuesta a sufragar. Sin embargo, el sindicato mayoritario, FSIE-CV, advierte de que con las cifras planteadas, sería necesario establecer un orden de prioridad entre las solicitudes y alrededor de un 20% de los compañeros que cumplen todos los requisitos para acceder a la jubilación parcial quedarían excluidos. Con lo cual, lo consideran insuficiente.

Protesta de la enseñanza concertada en la plaza de la Montañeta, este miércoles

Protesta de la enseñanza concertada en la plaza de la Montañeta, este miércoles / Rafa Arjones

Asimismo, siguen sobre la mesa otras demandas como la mejora de las plantillas en educación especial y Formación Profesional (FP), la reducción de la carga lectiva, las mejoras retributivas para el personal de administración y servicios y el personal complementario, el reconocimiento de los sexenios y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión educativa.

29 % de los alumnos

El secretario general de FSIE, Vicente Cabanes, ha apelado a que el Consell atienda las reivindicaciones de una enseñanza en la que "se escolariza el 29 % del alumnado de la Comunidad Valenciana" y a la necesidad de conseguir un acuerdo antes de que finalice este curso.

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En este marco, la concentrada ha celebrado tres concentraciones simultáneas en Alicante, Valencia y Castellón este martes, que se suma a las tres jornadas de paro convocadas este mes. Como parte de las movilizaciones, trabajadores y representantes de los sindicatos también se han concentrado frente a las Cortes para reclamar avances reales en la negociación con la Conselleria de Educación.

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