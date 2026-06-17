De la calle a las Hogueras: los colegios e institutos de Alicante se llenan de monumentos en defensa de la educación pública

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Educación

De la calle a las Hogueras: los colegios e institutos de Alicante se llenan de monumentos en defensa de la educación pública

Los centros educativos multiplican sus ninots con críticas a la conselleria y las reivindicaciones del profesorado tras la huelga

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A. Fajardo

A. Fajardo

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La huelga histórica de profesores sigue latente en los colegios e institutos tras el regreso a las aulas. La lucha docente ha pasado de las calles a las Hogueras y los centros educativos de Alicante se han llenado de monumentos con críticas y sátiras en torno a un conflicto sin precedentes.

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