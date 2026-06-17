De la huelga a las Hogueras: los centros educativos de Alicante se llenan de ninots en defensa de la escuela pública

La huelga histórica de profesores sigue latente en los colegios e institutos tras el regreso a las aulas. La lucha docente ha pasado de las calles a las Hogueras y los centros educativos de Alicante se han llenado de monumentos con críticas y sátiras en torno a un conflicto sin precedentes.

"La escola ensenya que no es pega", "más recursos, menos ratios y menos burocracia", "inclusión sin inversión, pura ficción", "jaque a la consellera", "no a les retallades"... Son solo algunos de los mensajes que presentan las creaciones elaboradas por docentes y alumnos alicantinos para visibilizar las reivindicaciones y quejas que han marcado el último mes de movilizaciones.

Entre las consignas, también constan las peticiones de dimisión a la consellera de Educación, Carmen Ortí, al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y los reproches a CSIF y ANPE, los dos sindicatos que firmaron la subida salarial propuesta por el Consell, frente al rechazo de los sindicatos mayoritarios.

Asambleas y negociación

Mientras tanto, los sindicatos y asambleas docentes están convocando reuniones para comenzar a definir cómo continuará la movilización tras decidir suspender la huelga el pasado 11 de junio. Por su parte, la Conselleria de Educación ha convocado a los sindicatos del profesorado este jueves, a las 9.30 horas, a una nueva mesa de negociación. El punto a tratar será la inclusión educativa.

Las cinco organizaciones sindicales que representan a los docentes volverán a sentarse con la Administración autonómica tras haber rechazado de manera unánime a firmar un acuerdo por considerar insuficientes las mejoras ofrecidas. Será la primera reunión que tenga lugar tras la suspensión temporal del paro indefinido del profesorado, después de que los representantes de los trabajadores insistieran en reabrir la negociación. Está previsto que el diálogo se mantenga abierto durante el mes de julio a través de diferentes encuentros que se irán convocando,

No obstante, STEPV, CCOO y UGT han convocado concentraciones a las puertas de los centros educativos, al inicio de las clases, para mandar un mensaje a la Administración autonómica: "la lucha continúa".