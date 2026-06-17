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Kinépolis Alicante
Tu sala.
Explorada.
Pincha en los puntos para descubrir cada tecnologia de la sala.
Lo mejor del cine es compartirlo a lo grande. Y
no hay mejor forma de compartirlo que en
Kinépolis Nº1 en Tecnología, contenido y confort.
En Kinépolis, las historias no solo se ven: se sienten con cada uno de los sentidos. Descubre la revolución del entretenimiento este verano en la Comunidad Valenciana.
En Kinépolis hay planes y luego están los planazos.
Vive el cine en Kinépolis.
Si estabas buscando una excusa para enterrarte en palomitas y desconectar del mundo, la cartelera este verano es una auténtica locura. Tenemos de todo y para todos los gustos: desde la nostalgia pura de nuestra infancia hasta el regreso de los directores más grandes de Hollywood.
Echa un vistazo a lo que te espera en la pantalla grande: Para los amantes de la gran ciencia ficción y el drama, dosis de superhéroes y acción, planazo familiar (y para niños grandes) y risas y nostalgia millennial.
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05 JUN 2026
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12 JUN 2026
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17 JUN 2026
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26 JUN 2026
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01 JUL 2026
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08 JUL 2026
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17 JUL 2026
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Spider-Man: Brand New Day
31 JUL 2026
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Tadeo Jones y la lámpara mágica
26 AGO 2026
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La constelación del Perro
28 AGO 2026
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26 AGO 2026
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