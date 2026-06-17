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Kinépolis Alicante

Tu sala.
Explorada.

Pincha en los puntos para descubrir cada tecnologia de la sala.

Lo mejor del cine es compartirlo a lo grande. Y
no hay mejor forma de compartirlo que en
Kinépolis Nº1 en Tecnología, contenido y confort.

En Kinépolis, las historias no solo se ven: se sienten con cada uno de los sentidos. Descubre la revolución del entretenimiento este verano en la Comunidad Valenciana.

CARTELERA VERANO 2026

Estrenos de junio a septiembre · Kinépolis Alicante

En Kinépolis hay planes y luego están los planazos.
Vive el cine en Kinépolis.

Si estabas buscando una excusa para enterrarte en palomitas y desconectar del mundo, la cartelera este verano es una auténtica locura. Tenemos de todo y para todos los gustos: desde la nostalgia pura de nuestra infancia hasta el regreso de los directores más grandes de Hollywood.

Echa un vistazo a lo que te espera en la pantalla grande: Para los amantes de la gran ciencia ficción y el drama, dosis de superhéroes y acción, planazo familiar (y para niños grandes) y risas y nostalgia millennial.

Obsession
Thriller

Obsession

05 JUN 2026

Por confirmar

El día de la revelación
Sci-Fi

El día de la revelación

12 JUN 2026

Dir. Steven Spielberg

Toy Story 5
Animación

Toy Story 5

17 JUN 2026

Dir. Andrew Stanton · Pixar

Supergirl: Woman of Tomorrow
Superhéroes

Supergirl: Woman of Tomorrow

26 JUN 2026

Milly Alcock · DC Studios

Minions & Monsters
Animación

Minions & Monsters

01 JUL 2026

Illumination Entertainment

Vaiana
Aventura

Vaiana (Remake)

08 JUL 2026

Dir. Thomas Kail · Disney

La Odisea
Épica

La Odisea

17 JUL 2026

Dir. Christopher Nolan

Spider-Man: Brand New Day
Superhéroes

Spider-Man: Brand New Day

31 JUL 2026

Tom Holland · Marvel · Sony

Tadeo Jones y la lámpara mágica
Animación

Tadeo Jones y la lámpara mágica

26 AGO 2026

Paramount Pictures Spain

La constelación del Perro
Drama

La constelación del Perro

28 AGO 2026

Dir. Ridley Scott

El ser querido
Drama

El ser querido

26 AGO 2026

Dir. Rodrigo Sorogoyen

Kinépolis

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