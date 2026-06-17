Los médicos de Alicante recorren hospitales y centros de salud en busca del apoyo ciudadano: "No nos han podido callar"

Un grupo de médicos de la provincia de Alicante recorre, en representación del colectivo, los hospitales de Alicante y Sant Joan, así como los centros de salud de las localidades de Sant Joan, Mutxamel, Cabo de las Huertas y Juan XXIII para reiterar su compromiso con la defensa de una sanidad pública de calidad. En cada parada del "Autobús del cambio" han reclamado avances reales en la negociación de sus condiciones laborales, en el marco de las movilizaciones convocadas por las organizaciones representativas del colectivo a la vez que han invitado a pacientes y familiares a participar con ellos en la manifestación que partirá a las 18.30 horas desde el Mercado Central.

Los profesionales han denunciado la falta de respuesta efectiva a sus reivindicaciones tanto por parte del Ministerio de Sanidad como de la Conselleria de Sanidad, y han manifestado su preocupación por el desarrollo del anteproyecto del nuevo estatuto marco de estos profesionales de la Salud. "No nos han podido callar a pesar del tiempo, del desgaste, de los despropósitos y sinsentidos y de la nula voluntad de la ministra y del conseller para atender las demandas de los que somos el pilar fundamental sobre el que que pivota la sanidad. Esto sobrepasa la capacidad de ambos para gestionar la sanidad dentro de sus competencias".

La manifestación de médicos de esta tarde arranca a las 18.30 horas desde el Mercado Central de Alicante / INFORMACIÓN

Los representantes del colectivo, convocados por el Sindicato Médico CESM, consideran que la normativa actualmente planteada no reconoce adecuadamente la singularidad de la profesión médica ni las especiales responsabilidades que asumen los facultativos en el funcionamiento diario del sistema sanitario.

Críticas sindicales

Asimismo, han defendido la necesidad de un marco regulador que contemple las particularidades de la formación, la responsabilidad asistencial y las condiciones de trabajo de médicos y facultativos; y han criticado a "los llamados sindicatos de clase, transversales o como se los denomine, entre ellos están CC OO, UGT, CSIF y de otros profesionales como el Satse (Enfermería), que pactan un estatuto con unas condiciones para todos, excepto para los médicos y facultativos. 35 horas semanales únicamente para aquellos que no son ni médicos ni facultativos. Esto es algo que no podemos olvidar nunca".

Médicos en el "Bus del cambio" / Héctor Fuentes

Más plantilla

Entre las principales reivindicaciones destacan la adecuación de las plantillas a las necesidades reales de los centros sanitarios, la cobertura efectiva de bajas, vacaciones y salientes de guardia, así como la mejora de las condiciones laborales para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la calidad de la atención a los pacientes.

Los convocantes, durante la lectura de un manifiesto, también han criticado los servicios mínimos establecidos durante las jornadas de huelga, al considerar que limitan de forma significativa el ejercicio efectivo del derecho constitucional de huelga. Según han señalado, esta cuestión continúa siendo objeto de actuaciones judiciales puesto que el decreto de la Conselleria de Sanidad está recurrido desde anteriores convocatorias de huelga.

En cuanto al seguimiento este miércoles, el Sindicato Médico lo cifra en cerca del 90%, "a pesar de los elevados servicios mínimos establecidos". Sanidad, por su parte, sitúa la media autonómica en un 6,40 %, con un 9,21 % en la provincia de Alicante, un 5,26 % en Valencia y un 4,46 % en Castellón.

El autobús de los médicos a su llegada este miércoles al Hospital de Sant Joan / Héctor Fuentes

Llamamiento

Durante las paradas se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que apoye las reivindicaciones de los profesionales sanitarios, argumentando que la mejora de las condiciones laborales de los médicos repercute directamente en una mejor atención sanitaria para la población.

Los representantes de los facultativos han advertido además de que las movilizaciones continuarán en los próximos meses si no se producen avances significativos en las negociaciones. En este sentido, han anunciado que estudian nuevas medidas de presión y movilización, incluyendo la posibilidad de convocar una huelga indefinida, cuyos detalles serán comunicados próximamente.

Los organizadores han agradecido la participación de los profesionales y de los ciudadanos que han mostrado su respaldo a esta reivindicación, insistiendo en que el objetivo último de las movilizaciones es lograr un marco laboral adecuado para los médicos y facultativos que contribuya a fortalecer la sanidad pública y mejorar la calidad asistencial.