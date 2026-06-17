La primera ola de calor puede traer (otra vez) las Hogueras más tórridas de la historia en Alicante

La ola de calor que empezará a desembarcar este viernes en la provincia de Alicante puede dejar unas Hogueras para la historia en la capital por las altas temperaturas. Y el pasado año se batió el récord y fueron las más calurosas por la temperatura media de los cinco días grandes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que, si se cumplen las previsiones, se superarían los valores de 2025.

Y es que se espera, sobre todo a partir del lunes, que las máximas en puntos del interior de la provincia se acerquen a los 40 grados y pueda haber incluso noches ecuatoriales, es decir que el mercurio no baje de 25 grados.

Desde Aemet han recordado que las Hogueras de 2025 fueron "las más cálidas desde que tenemos registros, 3,9 °C más que la media 1991-2020 y 1 °C más que las de 2005, que hasta entonces eran las más cálidas".

La playa del Postiguet abarrotada este caluroso martes 2 de junio / Pilar Cortés

Y ha apuntado que "quedan muchos días, pero con la previsión a día de hoy, las Fogueres 2026 pueden ser todavía más cálidas que las del año pasado, 0,5 °C más que las de 2025 y 4,4 más que la media normal. Hemos considerado el periodo del 20 al 24 de junio de todos los años".

Según Aemet, hasta el viernes continuaremos con temperaturas de verano, y a partir del fin de semana se intensificará el calor, y los valores más altos se alcanzarán a partir del próximo lunes.

Así, han apuntado que "es muy pronto para que se produzca un episodio cálido tan intenso. El año pasado ya tuvimos una ola de calor a finales de junio, y este año la previsión es que la temperatura media entre los días 22 y 26 pueda ser récord de cada día correspondiente desde, al menos, 1950.

Los valores más altos se registrarán en el interior, donde las brisas llegan más tardías y recalentadas. En el litoral se notará en las nocturnas, donde ya se lleva semanas con mínimas alrededor de los 20 °C, valor que marca la noche tropical. A partir de sábado, y sobre todo la semana que viene, las mínimas estarán entre 23-24 °C, según han apuntado desde Aemet.

Al margen de que las anomalías de temperatura previstas son muy significativas, "resulta todavía más anómala la gran persistencia del episodio cálido que, con los datos de hoy, se prolongará al menos hasta el último día del pronóstico, el día 26 de junio", es decir el jueves de la próxima semana.

Incendios

Aunque en principio no hay previsión de entrada de viento de poniente, que son las situaciones más adversas para la rápida propagación de incendios forestales en caso de producirse, los índices de peligrosidad serán muy altos a causa de las altas temperaturas.

Además, la sequedad del terreno y la vegetación provocada por estos anómalos episodios cálidos y por semanas sin lluvias generalizadas, son otros elementos a tener en cuenta que incrementan los índices de peligrosidad de incendios.

Laboratorio de Climatología de la UA

Por su parte desde el Laboratorio de Climatología de la UA también ha alertado de esta "probable ola de calor", que todavía no ha sido considerada oficialmente como tal pero por la que Aemet ha lanzado un aviso especial por altas temperaturas a nivel nacional. Así, desde la UA han explicado que esta situación "hará que el suroeste de Europa se convierta en una prolongación de África a partir del sábado".

"La advección cálida podría verse reforzada en España por un descuelgue de aire frío en el Atlántico. Parece que la Península Ibérica, Francia y algunas zonas de Italia se llevarán la peor parte. Esto provocará que la temperatura del Mediterráneo se dispare".

Y ha apuntado que "en nuestras comarcas las brisas aliviará algo la situación. Aún así, se podrían rozar los 40 °C en el interior, mientras que es probable que se registren algunas mínimas tórridas, sin bajar de los 25 °C, en puntos del litoral".