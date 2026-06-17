Los residentes del sur de Alicante plantean retirar un edificio de la Guardia Civil para urbanizar la zona

Un edificio previsto en Rabasa para unificar las dependencias de la Guardia Civil podría servir para desbloquear una de las demandas históricas de los vecinos del sur del término municipal de Alicante. Así lo plantearon desde la Asociación de Vecinos Parque del Mar en una reunión con el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, celebrada el pasado viernes, y así lo han solicitado formalmente a través de un escrito formal dirigido al mismo departamento.

En concreto, lo que pretenden desde la entidad vecinal es que el convenio de permuta que el Ayuntamiento está negociando con el Ministerio del Interior para habilitar un espacio en Rabasa que acoja todas las dependencias de la Guardia Civil no incluya solamente el edificio de la antigua comandancia, ubicado en la céntrica calle San Vicente. Pretenden que en el acuerdo se añada el inmueble que actualmente es la sede del Seprona y que se sitúa en la avenida de Elche.

De esta manera, los vecinos entienden que, con la recuperación del inmueble y del terreno en el que se sitúa, sería más fácil acometer la urbanización anhelada en el Polígono IV del Plan Parcial de la Fábrica de Sacos, situado tras la avenida de Elche y que acumula diversos edificios en ruina que suscitan quejas entre los residentes, que pretenden demolerlos para habilitar un nuevo espacio residencial ante “la situación de ruina e insalubridad de la mayoría de edificaciones”.

Estas obras de urbanización y la apertura de viales “se topan con un muro insalvable”, que es “la persistencia del edificio policial en su actual ubicación”, ya que mientras el inmueble siga perteneciendo al Ministerio de Interior el Plan Parcial de la Fábrica de Sacos, aprobado en 1991 y sin desarrollar pese a que el plazo marcado era de seis años, “es papel mojado” porque “es materialmente y jurídicamente imposible de ejecutar”.

Los vecinos entienden que con esta propuesta se abre “una ventana de oportunidad estratégica que no se puede dejar escapar”, y creen que Resolver la situación de la calle San Vicente, dejando intacto el tapón de la avenida de Elche, "supondría perpetuar la parálisis de la fachada sur de Alicante durante otras tres décadas”.

Ahora es la Concejalía de Urbanismo la que debe dar respuesta a esta petición y, en caso de hacerlo de manera afirmativa, deberá incorporar la propuesta a la mesa de negociación con el Gobierno central.