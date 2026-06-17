Los andamios toman la cúpula de la concatedral de San Nicolás para acabar con filtraciones y humedades

La concatedral de San Nicolás de Alicante tiene estos días una imagen poco habitual. Andamios, obreros y un movimiento inusual forman parte del paisaje de uno de los espacios más reconocidos de la ciudad. La estampa responde a las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en las cubiertas del templo y, especialmente, en su emblemática cúpula, afectada por filtraciones y problemas de humedad detectados en los últimos años.

La actuación, valorada en 645.000 euros, permitirá reparar la linterna que corona el edificio, restaurar la cúpula y poner fin a las entradas de agua que ya habían comenzado a provocar daños visibles en la nave central. Pero los trabajos obligarán además a interrumpir temporalmente el culto entre principios de agosto y comienzos de septiembre, una vez concluyan las celebraciones en honor a la Patrona de Alicante, la Virgen del Remedio, que se celebra cada 5 de agosto.

El objetivo principal de la intervención es acabar con las filtraciones que afectan a la nave central y evitar que la humedad continúe dañando techos y paredes, unos problemas que habían comenzado a manifestarse mediante desconchados y la aparición de salitre en distintas zonas del templo.

El deán de la concatedral, Ramón Egío, explica que los trabajos comenzaron por la linterna, considerada una de las fases más delicadas de toda la actuación. "En estos momentos se está haciendo la restauración de la linterna y de la propia cúpula porque había filtraciones", señala Egío.

El hallazgo del color original de cúpula

Pero las obras también están dejando hallazgos de destacada importancia para la historia de la concatedral. Uno de los descubrimientos realizados durante las obras ha sido la localización del tono original con el que fue pintada la cúpula. Egío señala que los trabajos han permitido recuperar referencias cromáticas que servirán para devolverle su aspecto histórico. "Se ha podido descubrir el azul original de la cúpula, que es el tono con el que va a ser pintada cuando acaben las actuaciones", destaca el deán de la concatedral.

Sin embargo, la intervención también ha sacado a la luz problemas no previstos inicialmente, entre ellos, el grave deterioro de la veleta situada en la parte superior de la linterna. "Está absolutamente oxidada, ha perdido parte del latón y estamos viendo si habrá que quitarla", explica el deán, quien apunta además a que este elemento podría haber sido uno de los puntos de entrada del agua.

De hecho, las filtraciones habían alcanzado un punto que hacía imposible seguir aplazando la intervención. Ramón Egío relata que en los episodios de lluvia intensa era necesario colocar recipientes en el interior del templo para recoger el agua que se colaba desde las cubiertas. "A última hora, cuando llovía de verdad, había que llenar el pasillo de cubos de lo que se filtraba", recuerda.

Aunque el deán insiste en que "San Nicolás no se cae", reconoce que la humedad estaba provocando un deterioro progresivo que afectaba tanto a la estructura como a los elementos decorativos. Las consecuencias también eran visibles desde la parte interior de la cúpula donde el salitre acumulado por años de humedad terminaba desprendiéndose sobre los bancos. "Caía como si fuese nieve, a los primeros bancos había que quitarles el polvo que les había caído", afirma el deán.

Cierre del interior en el mes de agosto

Precisamente por este motivo, tras la reparación exterior de la cúpula, la actuación continuará en el interior del templo. Para ello será necesaria la instalación de una grúa y de plataformas elevadoras que permitan acceder a las zonas más altas de la nave central y consolidar los revestimientos afectados por la humedad.

La previsión es que esta fase se inicie después del 5 de agosto, una vez concluidos los actos festivos de la Patrona de Alicante, la Virgen del Remedio, ya que obliga a cerrar el culto durante aproximadamente un mes. "Hemos mirado que no hubiese bodas ni actos en la iglesia", explica Egío.

Paralelamente, se están limpiando e impermeabilizando el resto de cubiertas del edificio. También se restaurarán las balaustradas que rodean la cúpula, algunas de las cuales presentan daños derivados del paso del tiempo y de la exposición a la intemperie.

Un esfuerzo económico compartido

La financiación del proyecto constituye otro de los grandes retos para la concatedral. Del presupuesto total, la Conselleria de Cultura aporta una subvención de 200.000 euros, mientras que el Obispado de Orihuela-Alicante contribuye con otros 90.000 euros. El resto deberá ser asumido por el cabildo y la parroquia. Para hacer frente a esta inversión, desde la concatedral se plantean poner en marcha una campaña de financiación que contempla donaciones y la organización de actos benéficos.

Por el momento, las aportaciones procedentes de las visitas turísticas también están contribuyendo a sufragar una parte de los gastos. Aun así, Egío reconoce la magnitud del esfuerzo económico que supone para la institución. "Es mucho dinero para nosotros y hay que seguir manteniendo el resto de gastos de la Iglesia", reconoce el deán.

Pese al coste y la complejidad de la actuación, el responsable de la concatedral tiene claro que la intervención era inaplazable, una decisión que permitirá preservar uno de los edificios más representativos del patrimonio alicantino y garantizar su conservación para las próximas generaciones.