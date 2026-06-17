La Aemet anuncia más calor en Alicante: las temperaturas vuelven a subir este miércoles

Alicante encara este miércoles 17 de junio una nueva jornada marcada por el sol y el ascenso de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos despejados en prácticamente toda la provincia y una subida ligera de las máximas, consolidando el ambiente plenamente veraniego que acompaña a la provincia durante la segunda quincena de junio.

Tras el pequeño alivio térmico registrado el martes en algunas comarcas del sur, los termómetros volverán a ganar algunos grados tanto en el litoral como en el interior. Aunque no se esperan episodios de calor extremo, sí se alcanzarán valores elevados durante las horas centrales del día, especialmente en la Vega Baja y en zonas del interior.

El cielo permanecerá despejado de principio a fin, sin riesgo de precipitaciones y con condiciones muy favorables para las actividades al aire libre. La estabilidad atmosférica será absoluta en toda la provincia, desde la costa hasta las comarcas montañosas del interior.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios respecto a la jornada anterior, por lo que las noches seguirán siendo suaves, especialmente en el litoral. Las máximas, en cambio, repuntarán ligeramente y reforzarán la sensación de verano en municipios como Orihuela, Elche, Elda o Alcoy.

El viento soplará flojo y variable durante las primeras horas del día. A partir del mediodía tenderá a componente este y sureste, con intervalos moderados durante la tarde que volverán a dejar las habituales brisas marítimas en la costa alicantina.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá este miércoles una jornada plenamente veraniega, con sol de principio a fin y temperaturas que volverán a superar la barrera de los 30 grados. El ascenso térmico previsto por la Aemet será especialmente perceptible en la costa, donde el ambiente será más cálido que el día anterior.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 31 grados, con una sensación térmica prácticamente idéntica a la temperatura real gracias a la baja humedad relativa durante las horas centrales. La brisa de levante se reforzará por la tarde y ayudará a suavizar ligeramente el calor junto al mar, aunque el sol seguirá siendo el gran protagonista de la jornada.

El tiempo en Elche

Elche será una de las localidades más calurosas de la provincia este miércoles. La subida de temperaturas prevista por la Aemet llevará los termómetros hasta los 34 grados, consolidando un ambiente plenamente veraniego y muy cálido durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 34 grados, con cielos completamente despejados y ausencia total de lluvias. La baja humedad relativa durante el mediodía ayudará a que el calor sea más seco y soportable que en la costa, aunque el sol apretará con fuerza durante buena parte de la jornada. La brisa de levante llegará por la tarde para suavizar ligeramente el ambiente al final del día.

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará este miércoles de una jornada plenamente veraniega y muy estable, con cielos despejados durante todo el día y temperaturas que volverán a acercarse a los 30 grados. La ciudad seguirá beneficiándose de la influencia del Mediterráneo, que evitará registros tan elevados como los del interior o la Vega Baja.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 30 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 31 grados durante las horas centrales. La humedad será relativamente baja para tratarse de una localidad costera y el viento de componente nordeste aportará algo de alivio durante la tarde, dejando un ambiente muy agradable junto al mar.

El tiempo en Elda

Elda volverá a registrar temperaturas muy elevadas este miércoles, consolidándose como una de las localidades más cálidas del interior alicantino. La jornada estará marcada por el predominio del sol, algunas nubes decorativas a primera hora y un ambiente plenamente veraniego durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 33 grados, con una sensación térmica muy similar a la temperatura real gracias a la baja humedad de las horas centrales. El calor apretará especialmente entre el mediodía y la tarde, aunque la entrada de brisas de componente este ayudará a suavizar ligeramente el ambiente al final de la jornada.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfrutará este miércoles de una jornada plenamente veraniega, con cielos prácticamente despejados y temperaturas muy agradables junto al Mediterráneo. El ambiente será cálido durante las horas centrales, aunque sin alcanzar los registros más elevados del interior y de la Vega Baja.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 29 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 31 grados debido a la humedad característica de la costa. El viento de levante soplará con cierta intensidad durante la tarde, ayudando a refrescar el ambiente en las playas y el paseo marítimo mientras el sol continúa dominando la jornada.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a situarse entre las localidades más calurosas de la provincia este miércoles, en una jornada marcada por el sol y por un nuevo repunte de las temperaturas. La Vega Baja mantendrá valores plenamente estivales, aunque lejos de los episodios de calor extremo registrados semanas atrás.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 33 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 34 grados durante las horas centrales. El cielo permanecerá despejado prácticamente todo el día y la baja humedad relativa favorecerá un calor más seco y soportable. La brisa de componente este llegará durante la tarde, aunque apenas logrará aliviar el calor en las horas de mayor insolación.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá este miércoles una jornada plenamente veraniega, con cielos despejados y temperaturas que seguirán subiendo ligeramente respecto al día anterior. El ambiente será muy cálido durante las horas centrales, aunque sin alcanzar valores extremos para esta época del año.

Las temperaturas rondarán entre los 18 y los 32 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 33 grados. La humedad se mantendrá baja durante buena parte del día, favoreciendo un calor más seco y soportable que en la costa. El sol dominará de principio a fin y no se espera ningún riesgo de lluvia en el interior alicantino.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá este miércoles una jornada estable y cálida, aunque con algunas brumas o nubes bajas durante las primeras y últimas horas del día que suavizarán la presencia del sol en el litoral norte. Aun así, el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego y no se esperan precipitaciones.

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Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 30 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 31 grados durante las horas centrales. La humedad seguirá siendo elevada junto al mar, especialmente al amanecer y por la noche, mientras que el viento flojo mantendrá un ambiente agradable en las playas y paseos marítimos de la Marina Alta.