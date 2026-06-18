El Aeropuerto de Alicante-Elche celebra dos estrenos en cuestión de una semana
Una nueva puerta de embarque y el vuelo inaugural de una ruta con Estambul
El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández encadena días de novedades. Desde este martes 16 de junio ya está operativa la nueva puerta de embarque delantera en el párking 33, una actuación destinada a mejorar los embarques en remoto y ordenar mejor el flujo de pasajeros hacia los aviones.
Las mejoras en plataforma continuarán en los próximos días: las obras están cerca de finalizar en los parkings 23 y 39, mientras ya se trabaja en preparar los 35 y 47.
El segundo estreno llegará el próximo martes 23 de junio, con el aterrizaje del vuelo inaugural de Pegasus Airlines procedente de Estambul Sabiha Gökçen. La nueva ruta entre Alicante y la capital turca será de carácter anual, lo que refuerza la conectividad internacional del aeropuerto alicantino más allá de la temporada alta.
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