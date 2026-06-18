Alicante anuncia 550 viviendas en el PAU 2 con un 50 % de inmuebles protegidos

El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde al inicio de tramitación del Plan Parcial n.º 2 del PAU 2- La Torreta, en el que está prevista la construcción de aproximadamente 550 viviendas, la mitad de ellas de protección pública, en una superficie total de 5,5 hectáreas de terreno. "El inicio de tramitación de este sector que quedó pendiente de ejecutar en el PAU 2 es una buena noticia para Alicante, que avanza en la urbanización de los vacíos existentes en la ciudad para coser barrios tan integrados como La Torreta y, al mismo tiempo, habilitar 550 nuevas viviendas, el 50% de ellas protegidas, para cubrir la demanda existente”, ha expuesto el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

La iniciativa presentada tiene por objeto la programación y desarrollo urbanístico del Sector 2 del PAU 2 previsto en el PGOU de 1987, que ha permanecido sin urbanizar hasta el momento. El ámbito de actuación tiene una superficie aproximada de 5,53 hectáreas. Al respecto, la documentación técnica aportada define la delimitación física del ámbito de actuación y las actuaciones urbanísticas propuestas, aspectos que serán objeto de comprobación y valoración por los servicios municipales competentes durante la tramitación del procedimiento.

El entorno a desarrollar, donde se proyectan más de 500 viviendas con un 50 % de protección pública. / INFORMACIÓN

La propuesta, al detalle

En cuanto a la propuesta, se incluye la formulación de la ordenación pormenorizada del Sector 2 del PAU 2 mediante la tramitación del correspondiente Plan Parcial, así como la programación y gestión de su desarrollo urbanístico. A tal efecto, la solicitud se acompaña de un Borrador del Plan Parcial y de un Documento Inicial Estratégico, presentados para el inicio del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica del instrumento de planeamiento propuesto.

A través de la documentación presentada se plantea el desarrollo de las determinaciones estructurales establecidas para el ámbito por el Programa de Actuación Urbanística n.º 2, aprobado en 1994, que prefijaba para el Sector 2 del PAU 2 una edificabilidad residencial de 55.260 m², una edificabilidad terciaria de 415 m² y una edificabilidad total de 55.675 m², con una previsión aproximada de 550 viviendas.

En relación con la vivienda protegida, el PAU 2 aprobado en 1994 diferenciaba entre viviendas de protección oficial y viviendas de precio tasado, categorías vinculadas a la normativa vigente en el momento de su aprobación. La propuesta presentada reconduce dichas previsiones al régimen vigente de vivienda de protección pública, contemplando la reserva de, al menos, el 50 % de la edificabilidad residencial a viviendas de protección pública.