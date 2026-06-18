Alicante anuncia 550 viviendas en el PAU 2 con un 50 % de inmuebles protegidos
Urbanismo aprueba el inicio de la tramitación del Plan Parcial número dos del sector, que cuenta con una superficie total de 5,5 hectáreas y una edificabilidad total de 55.675 metros cuadrados
El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde al inicio de tramitación del Plan Parcial n.º 2 del PAU 2- La Torreta, en el que está prevista la construcción de aproximadamente 550 viviendas, la mitad de ellas de protección pública, en una superficie total de 5,5 hectáreas de terreno. "El inicio de tramitación de este sector que quedó pendiente de ejecutar en el PAU 2 es una buena noticia para Alicante, que avanza en la urbanización de los vacíos existentes en la ciudad para coser barrios tan integrados como La Torreta y, al mismo tiempo, habilitar 550 nuevas viviendas, el 50% de ellas protegidas, para cubrir la demanda existente”, ha expuesto el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.
La iniciativa presentada tiene por objeto la programación y desarrollo urbanístico del Sector 2 del PAU 2 previsto en el PGOU de 1987, que ha permanecido sin urbanizar hasta el momento. El ámbito de actuación tiene una superficie aproximada de 5,53 hectáreas. Al respecto, la documentación técnica aportada define la delimitación física del ámbito de actuación y las actuaciones urbanísticas propuestas, aspectos que serán objeto de comprobación y valoración por los servicios municipales competentes durante la tramitación del procedimiento.
La propuesta, al detalle
En cuanto a la propuesta, se incluye la formulación de la ordenación pormenorizada del Sector 2 del PAU 2 mediante la tramitación del correspondiente Plan Parcial, así como la programación y gestión de su desarrollo urbanístico. A tal efecto, la solicitud se acompaña de un Borrador del Plan Parcial y de un Documento Inicial Estratégico, presentados para el inicio del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica del instrumento de planeamiento propuesto.
A través de la documentación presentada se plantea el desarrollo de las determinaciones estructurales establecidas para el ámbito por el Programa de Actuación Urbanística n.º 2, aprobado en 1994, que prefijaba para el Sector 2 del PAU 2 una edificabilidad residencial de 55.260 m², una edificabilidad terciaria de 415 m² y una edificabilidad total de 55.675 m², con una previsión aproximada de 550 viviendas.
En relación con la vivienda protegida, el PAU 2 aprobado en 1994 diferenciaba entre viviendas de protección oficial y viviendas de precio tasado, categorías vinculadas a la normativa vigente en el momento de su aprobación. La propuesta presentada reconduce dichas previsiones al régimen vigente de vivienda de protección pública, contemplando la reserva de, al menos, el 50 % de la edificabilidad residencial a viviendas de protección pública.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación retoma la negociación con los sindicatos este jueves para evitar que el conflicto se extienda a septiembre
- La consellera sobre la bajada de ratios que piden los sindicatos: 'Habría que construir al menos un tercio de los centros que hay ahora
- El técnico de Vivienda imputado por Les Naus: 'Apliqué lo pactado sobre la unidad de convivencia, pero al estallar el escándalo mis jefes no me dejaron ni hablar
- Sindicatos acusan a la conselleria de presionar a los docentes para que asistan todo julio a los centros y esta lo niega
- El Ayuntamiento precinta dos bloques de apartamentos turísticos por operar sin licencia en Alicante
- Un accidente y un vehículo detenido colapsan la A-70 a la altura del túnel de Sant Joan
- ¿Por qué arden últimamente tantos vehículos en las carreteras de la provincia de Alicante?
- ANPE denuncia ante Educación que la Hoguera de un colegio de Alicante represente al sindicato como ratas