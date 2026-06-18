El Ayuntamiento levanta la mano y permite más días de fiesta en el Mercadito de Hogueras de Alicante

De intentar poner coto al Mercadito de Hogueras y alejarlo del centro, a permitir que tenga más días de fiesta que ningún otro racó de la ciudad. El Ayuntamiento de Alicante levanta la mano con el espacio de Federico Soto, objeto de polémica en los últimos años por las molestias generadas, y la zona ofrece música y alcohol desde este mismo jueves, cuando hogueras y barracas todavía no han plantado.

Según el decreto de autorización emitido por la Concejalía de Fiestas, el espacio (ahora gestionado por la Federació de Fogueres) podrá abrir del 18 al 24 de junio, con horario hasta las 22:00 el jueves 18 y el viernes 19 (lo que supone hacerlo 48 horas antes que el resto de comisiones de la ciudad) y hasta las 4:30 el resto de días. Una medida que choca con lo anunciado por el ejecutivo de Luis Barcala tras las quejas de festers, vecinos e incluso la propia Federació, por el ruido y las aglomeraciones que generaba el Mercadito. A principios de año, el gobierno popular trató de alejar la instalación del Centro y redujo los días de autorización, pasando de siete a cinco, pero no convenció a ninguna empresa para asumir la gestión.

Finalmente, desde este mismo jueves, el Mercadito de la Federació ya ha comenzado su atención al público con DJ y venta de comida y alcohol, mientras el resto de comisiones todavía aguardan a la Plantà, lo que ha constatado la renuncia del gobierno de Barcala a poner "coto" a la fiesta del polémico espacio. Además, los precios para alimentación y bebidas ofrecidos estas Hogueras superan los máximos fijados en los pliegos anteriores.

El Mercadito de la Federació, abierto al público desde este jueves. / Pilar Cortés

A ello se suma otro cambio respecto al 2025: la desaparición de la zona de atención protocolaria, en la que se ofrecían comidas a los invitados de la Fiesta. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento para conocer cómo se está prestando este servicio, que no se menciona en el nuevo decreto de autorización, pero el ejecutivo local ha evitado responder al respecto.

Problemas de convivencia

El "Espacio de Atención Protocolaria y Ocio de Les Fogueres de Sant Joan", nombre oficial que recibe el recinto, se adjudicó al grupo Maestral en junio de 2023. Según las condiciones del contrato, la mercantil proporcionaba mil menús cada año al Ayuntamiento, destinados a la atención de invitados a los distintos actos que se celebran durante las Fiestas. A cambio, podía explotar el resto de la zona, ubicada en Federico Soto, hasta ocho días al año (del 17 al 24 de junio) mediante la venta de comida y bebida.

El espacio tuvo tal éxito que generó grandes aglomeraciones en la avenida durante los días grandes de Hogueras, llegando a interferir con los instantes previos de la Ofrenda de Flores, lo que le valió las críticas de los festeros y de la propia Federació, junto con el resto de racós y comisiones que criticaban que el Mercadito tuviese permiso para celebrar sus fiestas tres días antes que nadie. En la misma línea, los residentes del entorno cuestionaban tener que "soportar" más días de ruido que en el resto de la ciudad.

Por todo ello, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, se puso en contacto con la empresa responsable para comunicarle que "la posición del Ayuntamiento es que se ajuste a las mismas condiciones que disfrutan los establecimientos públicos (racós y barracas) que se autoricen a las distintas entidades festeras, por lo que se ceñirá al horario comprendido entre las 22:30 y las 4:30 horas". Una limitación que, según la mercantil, imposibilitaba la viabilidad económica del servicio, por lo que el contrato terminó resolviéndose de mutuo acuerdo entre las partes.

Intento fallido en Teulada

Tras la "ruptura" con Maestral, el gobierno municipal de Luis Barcala anunció un nuevo diseño para el Mercadito, que incluía una reestructuración de los espacios pasando de dos a tres áreas diferenciadas: una zona de protocolo, una de mercado gastronómico y un espacio de ocio, que se ubicaría por primera vez lejos del paseo de Federico Soto, instalándose en el mismo punto que el mercadillo de Teulada.

Según el pliego tendría los mismos horarios de ruido que el resto de las Hogueras: estaría abierto desde el 20 al 24 de junio, desde las 10.30 a las 4.30 horas. Además, el horario de la música se igualaría también al de los racós y barracas: desde las 22.30 a las 4.30 horas. Antes de esa franja quedaría fijado por el horario de exención de ruidos. Por lo que respecta al acceso, estaba previsto que fuera libre, aunque el concesionario podría cobrar entrada si presentaba propuestas concretas que lo justificaran, como actuaciones con caché, con las limitaciones propias de las edades para menores. Además, el recinto de ocio no ocuparía la totalidad del espacio destinado al mercadillo, ya que se mantendría una parte del espacio destinada a aparcamiento.

Todos estos cambios, junto con el riesgo de "convencer" al público de trasladarse hasta la zona del mercadillo para disfrutar del ocio que hasta ahora tenía lugar junto a Luceros, motivó que el concurso quedara desierto. Fue en ese momento cuando entró en juego la Federació de Fogueres, quien se postuló para quedarse con el espacio, como finalmente ha ocurrido. Sin embargo, una vez el Mercadito ha terminado en manos del ente gestor de la Fiesta, el Consistorio ha dado marcha atrás en las limitaciones horarias y ha vuelto a permitir que el racó abra dos días antes que los del resto de la ciudad, con precios por encima de los que se establecieron en el pliego de este mes de enero.