Solo un 1,5 % de las familias pide cambiar la lengua base de sus hijos el próximo curso tras la consulta del Consell

Menos del 1,5 % de los padres han pedido cambiar de lengua base a sus hijos el próximo curso, después de la inédita consulta del Consell celebrada el pasado año en la que seis de cada diez familias de la provincia de Alicante votaron a favor de que el castellano fuera el idioma mayoritario para la enseñanza de sus hijos, convirtiéndose en la única de la Comunidad donde la lengua cooficial recibió menos votos que el español para estudiar en los colegios e institutos.

Como principal novedad de este curso, el alumnado ya escolarizado ha tenido la posibilidad de solicitar durante el proceso de admisión de cara a septiembre, un cambio de lengua base dentro de su mismo centro educativo. Sin embargo, las familias apenas han formalizado peticiones, según la Administración autonómica.

Otra de las conclusiones que ha dejado la publicación de las listas definitivas de admitidos de este jueves es que el próximo curso la mitad de alumnos de la Comunidad Valenciana que empiecen el colegio tendrá como lengua mayoritaria el castellano y la otra mitad se iniciará en la lectura y la escritura en valenciano. Sin embargo, la lengua cooficial será prácticamente marginal y se estudiará como una única asignatura en el 97, 8 % de los municipios castellanohablantes. En la provincia son: Albatera, Algorfa, Almoradí, Aspe, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Elda, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, Monforte del Cid, Orihuela, Puebla de Rocamora, Rafal, Redován, Rojales, Salinas, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Sax, Torrevieja, Villena. Así se desprende de los datos de admisión hechos públicos por la Conselleria de Educación tras la publicación de las listas definitivas.

El valenciano se estudiará solo en una asignatura en el 97 % de los municipios castellanohablantes

Familias votando en la consulta de la lengua en los colegios. / AXEL ALVAREZ

En concreto, en el caso de las unidades de Infantil 3 años de las zonas de predominio lingüístico valenciano, se catalogarán 963 unidades en lengua base valenciano (el 54,65 % del total) y 799 unidades en lengua base castellano (el 45,35 % del total). Por su parte, en las zonas de predominio lingüístico castellano se catalogarán 268 unidades en lengua base castellano (el 97,81 % del total) y 6 unidades en valenciano (el 2,19 % del total).

En global, tras la elección de las familias, el 52,41 % de las unidades de Infantil 3 años tendrá el castellano como lengua base y el 47,59 % de las unidades, el valenciano, unos porcentajes que reflejan el equilibrio de las dos lenguas en la Comunitat Valenciana.

Carteles durante la celebración de la consulta de la lengua en Elche. / AXEL ALVAREZ

Admitidos, alegaciones y matrícula

Por provincias, el 97,17 % de los niños y las niñas de 3 años de Alicante ha conseguido plaza en alguno de los cuatro primeros centros solicitados, un porcentaje que se ha visto ligeramente aumentado tras la publicación de las listas definitivas. En Alicante serán 10.212 los nuevos escolares que entren en el colegio, junto a otros 2.562 que promocionan desde las aulas de 2 años.

Tras la publicación de las listas definitivas, las familias podrán presentar alegaciones interponiendo un recurso de alzada ante la dirección territorial competente en materia de educación en el plazo de un mes, tanto para Infantil como para Primaria. El recurso de alzada se debe presentar mediante el trámite de solicitud general única de iniciación y tramitación telemática de procedimientos ante la Generalitat, dirigida a la Dirección Territorial de Educación correspondiente.

El alumnado que ha sido definitivamente admitido deberá formalizar la matrícula. El trámite podrá realizarse de forma telemática a través de adminova.gva.es entre el 18 y el 29 de junio, mientras que quienes opten por la modalidad presencial podrán formalizarla del 18 de junio al 2 de julio.