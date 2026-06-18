El centro de salud Cabo Huertas afrontará el verano con cuatro de cada diez puestos médicos sin sustituir

La zona del Cabo de la Huerta y parte de la Playa de San Juan afrontarán este verano una importante reducción de la capacidad asistencial de Atención Primaria como consecuencia del déficit de sustituciones médicas previsto en el Plan de Vacaciones 2026 del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d'Alacant. Según los datos incluidos en la planificación oficial que ha realizado la Conselleria de Sanidad, el grupo de centros formado por Cabo Huertas, Olimpo y Vistahermosa dispondrá únicamente de una cobertura del 62 % de las vacaciones de los médicos de Familia, es decir, que afrontan el verano con cuatro de cada diez puestos de facultativo sin sustituir pese a ser una zona de máxima afluencia de población en el periodo estival, llegándose a multiplicar por diez algunos años.

Según un informe que ha elaborado el Sindicato Médico CESM con estos datos, de los 780 días de vacaciones programados para el conjunto de profesionales de este núcleo de consultorios, solo está prevista la sustitución de 480, lo que deja 300 jornadas médicas sin cubrir durante los meses estivales. Esta planificación fue planteada durante la última reunión de la Junta de Personal, donde se puso de manifiesto la aparente contradicción que supone concentrar el déficit precisamente en una de las zonas donde más aumenta la población durante el verano.

Una de las principales zonas de playas de Alicante pierde capacidad asistencial justo cuando más crece su población

Al 100 % en la calle Gerona

Durante la reunión, los representantes de los médicos señalaron a la dirección que llamaba especialmente la atención la comparación con otros centros del mismo departamento. Como ejemplo citaron el CSI Gerona, en el centro de Alicante, que mantiene una cobertura del 100 % de las vacaciones de médicos de familia y conserva su actividad habitual, incluyendo la apertura vespertina. Así como en Juan XXIII o Santa Faz Ayuntamiento, e incluso, como excepción, se refuerza la plantilla habitual en El Campello-Muchavista, y en el pequeño consultorio auxiliar de la Playa de San Juan, en la avenida de Bruselas.

Desde el Sindicato Médico se cuestionó que una zona eminentemente costera y con fuerte incremento poblacional en verano como es la zona del Cabo, Albufereta y Condomina reciba una cobertura significativamente inferior a la de otros centros con una población más estable durante todo el año. "Ante estas críticas, la dirección explicó que el plan había sido elaborado de forma provisional tras recibir una petición de la Conselleria de Sanidad con escaso margen de tiempo, lo que habría obligado a confeccionarlo con rapidez".

Una explicación que no convenció puesto que la planificación de sustituciones en periodos vacacionales forma parte de la organización ordinaria del departamento y no depende de requerimientos de última hora.

"Todos los años hay verano y todos los años hay vacaciones", fue una de las reflexiones trasladadas durante el debate, insistiendo en que la necesidad de cobertura de las ausencias es conocida desde principios de año y que la planificación debería haberse realizado con suficiente antelación.

Menor cobertura

De hecho, la cifra sitúa a este grupo de centros como el área con menor cobertura médica de todo el departamento y concentra la totalidad del déficit previsto de médicos de Familia, explican los autores del informe. Mientras la mayoría de los centros de salud alcanzan coberturas del 100 % o incluso superiores, los 300 días que desaparecen de la planificación asistencial se localizan exclusivamente en los citados centros sanitarios.

La situación adquiere una especial relevancia por las características demográficas de la zona. Cabo de la Huerta y Playa de San Juan constituyen uno de los principales núcleos residenciales y turísticos de Alicante. Cada verano, miles de personas se desplazan a esta área para pasar sus vacaciones o residir temporalmente en segundas viviendas, provocando un incremento significativo de la población atendida por los centros de salud.

A diferencia de otras zonas donde la demanda asistencial permanece relativamente estable durante el año, en el litoral alicantino la presión sobre los servicios sanitarios aumenta precisamente durante los meses en los que se concentran las vacaciones del personal sanitario. Esto implica que el periodo de mayor necesidad de recursos coincide con una reducción importante de la disponibilidad de médicos.

España atrae a 26,6 millones de turistas hasta abril y su gasto se dispara un 6,7% / Europa Press

Merma asistencial

Los datos del plan vacacional reflejan además que los 300 días sin cubrir equivalen aproximadamente a diez meses de trabajo de un médico a jornada completa pero concentrados en el periodo de verano. En términos prácticos, supone la desaparición temporal de una parte relevante de la capacidad asistencial de los centros afectados.

A ello se añade otro factor de incertidumbre. Las sustituciones contempladas en el plan representan únicamente la cobertura prevista sobre el papel. La contratación efectiva de médicos de Familia depende de la disponibilidad de profesionales dispuestos a aceptar esos contratos temporales, una circunstancia cada vez más difícil debido a la escasez estructural de facultativos que afecta a toda la Comunidad Valenciana y especialmente a la provincia de Alicante. Es decir, que los datos reflejan la cobertura prevista sobre el papel: la dificultad existente para encontrar médicos de Familia sustitutos hace que la cobertura real pueda acabar siendo inferior a la programada si no se logra encontrar suficiente personal para cubrir las plazas ofertadas.

Mismo horario de apertura

La consecuencia más inmediata de esta situación es que mantener durante el verano los mismos horarios de apertura y el mismo volumen de actividad asistencial que el resto del año resulta cada vez más complicado. Cuando una parte de las ausencias no se sustituye, la carga de trabajo debe ser absorbida por los profesionales que permanecen en activo, lo que se traduce en agendas más saturadas, mayor presión asistencial y menos tiempo disponible para cada paciente.

La combinación de todos estos factores plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para responder al incremento estacional de la demanda sanitaria en una de las áreas con mayor crecimiento poblacional de la ciudad durante los meses de verano. Esta planificación sanitaria amenaza con convertir el verano de 2026 en uno de los más complicados para la Atención Primaria de la zona.

Frente a lo que sucede con los médicos de Familia, los pediatras sí se sustituyen al 100 % en la mayoría de centros.