El Corte Inglés enciende la llegada de las Hogueras con la Arribada del Foc

La Arribada del Foc volvió a marcar uno de esos momentos en los que Alicante entiende que las Hogueras ya están aquí. Un año más, El Corte Inglés se situó en el centro simbólico de esa bienvenida al fuego, convirtiendo su fachada de Churruca, en el entorno de Maisonnave y la plaza de la Estrella, en el gran escenario urbano de un espectáculo piromusical que reunió luz, música, pólvora y emoción festera ante miles de personas.

La cita volvió a demostrar la estrecha vinculación de El Corte Inglés con la ciudad y con sus fiestas grandes. Su fachada no fue solo el soporte visual del espectáculo, sino también el punto de encuentro desde el que Alicante comenzó a sentir el pulso de los días más esperados del año. En torno a ella, vecinos, visitantes y festeros compartieron una noche concebida como antesala de la plantà y como uno de esos actos que, con el paso de las ediciones, ya forman parte del calendario emocional de las Hogueras.

La propuesta, a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo, tuvo una duración aproximada de 15 minutos y utilizó casi 50 kilos de material pirotécnico. El montaje se alejó de la estructura de una mascletà convencional para buscar un lenguaje más escénico, pensado para dialogar con el espacio urbano y con la fachada de El Corte Inglés como elemento protagonista. La Arribada no quiso limitarse al estruendo ni al impacto visual. Su intención fue construir una narración, acompañar al público desde la tradición hasta la celebración colectiva y convertir la espera en una experiencia compartida.

La música volvió a ser uno de los grandes ejes del espectáculo, aunque este año con una elección inicial especialmente simbólica. El montaje arrancó con el pasodoble “Xàbia”, una pieza que conectó desde el primer instante con el lenguaje tradicional de la Fiesta y reforzó esa idea de recuperar la esencia más reconocible de las Hogueras. A partir de ahí, el recorrido sonoro abrió el abanico hacia registros más contemporáneos con “Todos los besos”, de Siloé, “Berghain”, de Rosalía, y “Sweet Caroline”, una canción de vocación popular que volvió a funcionar como punto de encuentro entre generaciones.

El cierre quedó reservado para “A la llum de les Fogueres”, el himno de las Hogueras, que situó el final del espectáculo en una clave plenamente festera. Fue el momento en el que la pirotecnia, la música y la fachada iluminada de El Corte Inglés se fundieron con ese sentimiento reconocible de las noches previas a la plantà, cuando Alicante empieza a cambiar el ritmo y la calle se convierte en protagonista.

Una de las novedades de esta edición fue la presencia de voz en directo a modo de narrador, en lugar de una grabación. Este recurso reforzó el carácter teatral de la cita y aportó una capa más emocional al montaje. La Arribada del Foc funcionó así como una pequeña pieza escénica al aire libre, con la pólvora como elemento central, pero también con una clara voluntad de contar algo desde un enclave especialmente reconocible para la ciudad.

La edición de este año incorporó además una imagen propia realizada por la ilustradora alicantina Naranjalidad, así como una línea de merchandising vinculada al espectáculo, con bolsas, tote bags y tazas. La iniciativa amplió la identidad visual de la Arribada y la acercó también al terreno del recuerdo, del objeto festero y de la marca emocional que dejan las Hogueras en quienes las viven.

La Arribada estuvo dedicada en esta ocasión a los medios de comunicación de Alicante, como reconocimiento a su papel en la difusión de las Hogueras y de la actividad festera. Un homenaje especialmente significativo en una fiesta que se construye en la calle, pero que también se amplifica cada día a través de quienes la cuentan, la fotografían, la retransmiten y la acercan a quienes no pueden estar presentes.

Con la luz reflejada sobre la fachada de El Corte Inglés, la música elevándose sobre la ciudad y la pólvora marcando el pulso de la noche, la Arribada del Foc volvió a cumplir su función simbólica. Alicante ya ha recibido el fuego. Y lo hizo, una vez más, con El Corte Inglés como uno de los grandes referentes urbanos desde los que la ciudad celebra la llegada de sus días grandes.