Echávarri, Pavón y Bellido abrirán la comisión de investigación de Les Naus en las Cortes

La comisión de Les Naus en las Cortes tendrá al menos una nueva sesión antes de agosto. Así lo solicitará formalmente la Mesa del órgano el próximo 23 de junio en la Junta de Síndics de las Cortes Valencianas después que Vox, que preside la comisión a través de Ana Vega; y el PP, partido que aprobó el plan de trabajo de los ultras en el órgano, hayan propuesto la lista de los primeros seis comparecientes.

La mayoría de estos primeros asistentes, que salvo causa de fuerza mayor estarán obligados a comparecer, son cargos del antiguo tripartito de izquierdas, que gobernó en el Ayuntamiento de Alicante entre 2015 y 2017 y cuyo alcalde en aquel momento, el socialista Gabriel Echávarri, se mantuvo en el cargo hasta 2018 en minoría tras la salida de Guanyar y de Compromís del gobierno municipal.

Echávarri, de hecho, es el primero de la lista en declarar. Le sigue quien fuera su vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), y también el responsable de Contratación y portavoz del equipo de gobierno en aquel momento, Natxo Bellido, de Compromís. Junto a ellos, la número cuatro es Sofía Morales, concejala de Hacienda, y también figura Toni Gallego, su homólogo entre 2023 y 2025, electo por el PP y que dimitió tras las presiones de Vox para que dejara el cargo por incumplir la regla de gasto. La otra persona propuesta en esta primera tanda es Antonio Faura Díez, técnico municipal de Urbanismo, citado a declarar como testigo en la investigación judicial que se desarrolla actualmente en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante y que suma 15 imputados.

Nombres como el de Echávarri, Bellido y Morales ya fueron citados a declarar ante la comisión que tiene lugar en el Ayuntamiento, pero se negaron a ir aludiendo, en el primer caso, “no tener nada que aportar” o criticando, en el caso de Bellido, “la deriva de la comisión”, que le hizo dar marcha atrás pese a su intención inicial de acudir.

Estos nombres aparecían en el plan de trabajo de Vox, que se aprobó con los votos del PP para marcar el ritmo de la comisión, si bien en posiciones retrasadas. De los 81 nombres que figuran en el documento, algunos de ellos repetidos, Echávarri estaba en el 27, Pavón en el 28, Bellido en el 29 y Morales en el 30. Más avanzado estaba Gallego, en el 13, mientras que Faura estaba en el 23 y figuraba como “asesor técnico del responsable del contrato de la enajenación” de la parcela. Este plan no incluye las comparecencias del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; del actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ni de la consellera de Vivienda, Susana Camarero.

Durante el tripartito se inició el expediente de venta del terreno, aunque se paralizó en 2017 y la venta se ejecutó ya con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la Alcaldía, a la que accedió en abril de 2018.

Fechas

La petición para celebrar la sesión comisión se formalizará por la vía extraordinaria, dado que es la única posibilidad para llevarla a cabo en estas fechas. Desde el PSPV habían propuesto otra lista muy diferente de comparecientes liderada por el actual alcalde, Luis Barcala, seguido por la dimitida concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que dimitió de su cargo después de que INFORMACIÓN destapara, a finales de enero, que había sido una de las adjudicatarias de pisos en el residencial Les Naus.

La lista rechazada la completan Germán Pascual, vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante y autor de polémicos informes sobre el caso; Paloma Romero, jefa de Patrimonio que redactó los informes bajo las órdenes de Pascual; María Pérez Hickman, directora de Organización Interna del Ayuntamiento, cargo del que dimitió tras publicarse que sus dos hijos y un sobrino habían recibido también viviendas (aunque se mantiene como jefa de Contratación); y Francisco Ordiñana, administrador de Fraorgi, empresa que gestionó la construcción de la urbanización y seleccionó a los adjudicatarios de viviendas protegidas, que ya se negó a comparecer en la comisión municipal.

A su vez, los socialistas también proponen habilitar más sesiones de la comisión para los días 9 y 23 de julio. La que se celebrará, si se hace efectiva la propuesta de la mayoría de la mesa, es la del jueves 2 de julio.