Educación
La conselleria anuncia que dará más participación de los directores en la toma de decisiones tras las renuncias durante la huelga
Educación se compromete a reactiva el diálogo con equipos directivos que serán seleccionados para constituir un órgano consultivo
La Conselleria de Educación se ha comprometido, una semana después de la huelga de profesores, a dar más participación a los directores de los centros educativos en la toma de decisiones, unos profesionales que durante esta lucha docente han elevado su presión al Consell para reivindicar mejoras laborales y salariales hasta el punto de haber formalizado cerca de un centenar de dimisiones en toda la Comunidad.
La Administración autonómica ha anunciado que reactivará la Mesa de Directoras y Directores, un órgano consultivo destinado a fortalecer la participación directa de los equipos directivos en la mejora del sistema educativo. "Esta iniciativa responde a la necesidad de establecer un canal estable y periódico de diálogo, constatada tras múltiples reuniones mantenidas con los equipos directivos de centros de Primaria y Secundaria" ha señalado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.
El responsable autonómico ha advertido de que las aportaciones trasladadas directamente por las directoras y directores, sin intermediarios, han resultado especialmente "valiosas para la Administración educativa”.
Espacio de participación clave
El órgano estará compuesto por quince directoras y directores de centros sostenidos con fondos públicos, seleccionados mediante criterios objetivos que garanticen la representación territorial, el equilibrio entre etapas educativas y la diversidad del sistema educativo valenciano.
Entre sus funciones destacan la de proponer medidas para reducir el fracaso escolar y mejorar la excelencia educativa; asesorar en el diseño de políticas educativas y en la regulación de la función directiva; colaborar en la evaluación del sistema educativo; impulsar iniciativas pedagógicas y de innovación, y trasladar propuestas para la mejora global del sistema.
La Mesa se configura como un instrumento para reconocer la labor de los equipos directivos, considerados un elemento esencial para la calidad educativa y el éxito del alumnado, según la conselleria.
Selección de integrantes
Como paso previo a la constitución de la nueva Mesa, la Secretaría Autonómica de Educación ha aprobado la resolución por la que se nombra la comisión de baremación encargada de seleccionar a sus integrantes. Esta comisión aplicará los criterios establecidos en la normativa vigente, basados en los resultados educativos ajustados al contexto socioeconómico del centro, la experiencia del equipo directivo, la participación en programas de innovación o europeos y la existencia de medidas de atención a la diversidad.
Con la puesta en marcha de esta Mesa, la conselleria recupera un órgano que llevaba más de cuatro años sin renovarse, según el departamento de Carmen Ortí. Daniel McEvoy ha señalado que esta iniciativa permitirá "integrar de forma estructurada la experiencia y el conocimiento de las direcciones de los centros en la toma de decisiones educativas", contribuyendo así al diseño de políticas más eficaces y ajustadas a la realidad de las aulas.
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