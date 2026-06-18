"Estas son las manos que te curan": los médicos se reivindican en el penúltimo día de huelga

Los médicos de Alicante celebrarán este viernes concentraciones a partir de las 11 horas a las puertas de los hospitales de la provincia para despedir la quinta semana de huelga que celebra este año. Un día antes, este jueves, lo han hecho sus colegas de Valencia al grito de "estas son las manos que te curan" para demostrar su compromiso con una asistencia sanitaria "pública, accesible y de calidad".

La cuarta jornada de paro para reclamar un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad y mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial a la Conselleria de Sanidad ha tenido un seguimiento del 90%, según el sindicato convocante CESM-CV, y del 6,66%, según la Generalitat como media autonómica. Por provincias la respuesta ha sido del 9,38 % en la de Alicante, el 5,80% en Valencia y del 3,31% en Castellón de los facultativos que pueden hacer huelga ya que Sanidad dicta unos servicios mínimos entre el 75 % y el 100 %.

Cartel de las concentraciones de este viernes en los hospitales de Alicante / INFORMACIÓN

Manifestaciones

Tras las manifestaciones del miércoles en València y Alicante se han repetido las concentraciones y acciones reivindicativas en los hospitales La Fe, Clínico y Doctor Peset, y cortes de calles, con pancartas con mensajes como "zombi de guardia", "la vocación no recarga nuestra batería", "médico agotado, paciente en riesgo", "llevo 24 horas de guardia, ¿seguro que quieres que te opere?" o "nuestra lucha es tu salud".

El Sindicato Médico, entidad convocante, ha destacado que estas manifestacions "han vuelto a poner de manifiesto el amplio respaldo de los médicos de la Comunidad Valenciana a sus reivindicaciones en defensa de la sanidad pública" y que la participación en la huelga "se sitúa cerca del 90%, a pesar de los elevados servicios mínimos establecidos.

Cartel en una de las concentraciones de este jueves en València / INFORMACIÓN

Participación

"La importante repercusión de las movilizaciones y la elevada participación registrada reflejan el compromiso de los profesionales con la defensa de una asistencia sanitaria pública, accesible y de calidad. Este respaldo mayoritario evidencia la necesidad de atender unas reivindicaciones que los facultativos consideran esenciales para garantizar el futuro del sistema sanitario y unas condiciones adecuadas para el ejercicio de la profesión", señalan.

Con esta nueva semana de paros contra el Ministerio y la Conselleria de Sanidad se quiere protestar por "la sobrecarga asistencial, la falta de personal y las condiciones actuales que afectan tanto a quienes trabajamos en la sanidad como a la calidad de atención que reciben la población".

Reivindicaciones

Así, entre sus reivindicaciones reclaman la creación de un Estatuto propio del médico y facultativo acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico con garantías jurídicas "reales y sin dependencia" de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada "reconocido, retribuido y computable" a efectos de jubilación; y una clasificación profesional "justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica".

Así como un modelo de "jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico".