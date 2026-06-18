Vuelve la negociación y las protestas en los centros educativos una semana después de la suspensión de la huelga

Una semana después de la suspensión temporal de la huelga indefinida de profesores, la Conselleria de Educación ha reanudado la negociación con los sindicatos para seguir intentando cerrar acuerdos con tal de evitar que el conflicto vuelva a reactivarse el próximo curso. Una posibilidad en la que las asambleas docentes, junto al STEPV, CC OO y UGT ya están trabajando.

Y es que la Generalitat llegó al final de la huelga histórica del profesorado con el portazo de todos los sindicatos a firmar su oferta para mejorar la inclusión, bajar las ratios, acondicionar las infraestructuras, potenciar la Formación Profesional (FP) y reforzar las plantillas. Tras cinco semanas de paro en las aulas, el Consell solo ha conseguido sacar adelante tres acuerdos parciales, pero ninguno con el consenso de todos, los dos últimos fueron para simplificar la burocracia (con todas las fuerzas, salvo ANPE) y para «promocionar» el valenciano (solo con CSIF), unido al de la subida salarial de 200 euros brutos mensuales en tres años, firmada con CSIF y ANPE.

De hecho, este jueves, a un día para las vacaciones escolares, el profesorado ha vuelto a recordar que la "lucha continúa" a las puertas de los centros educativos con concentraciones al inicio de las clases. Los docentes insisten en que la Administración autonómica todavía tiene margen de mejora en su oferta y en que los recursos que ha ofrecido siguen siendo insuficientes para atender la realidad de las aulas.

Mientras tanto, en València, la mesa sectorial, celebrada sin la consellera Carmen Ortí, ni el secretario autonómico, Daniel McEvoy, como en las pasadas negociaciones, la Conselleria ha planteado, a través de la directora general de Inclusión, Xaro Escrig, una mejora de los recursos de orientación educativa en los centros docentes.

Los sindicatos, reunidos con la Conselleria de Educación para negociar un acuerdo sobre la inclusión educativa, este jueves / INFORMACIÓN

Propuesta autonómica

En Educación Infantil y Primaria, propone que todos los centros con 18 unidades dispongan de medio orientador adicional. Hasta ahora, la dotación de un orientador se asignaba a los centros de hasta 22 unidades. En cuanto a primero y segundo de ESO, la propuesta contempla un refuerzo del personal de Pedagogía Terapéutica (PT): En 195 centros que cuentan con entre 6 y 12 unidades de primero y segundo de Secundaria, se incorporaría un PT adicional, alcanzando un total de dos profesionales PT. En 37-40 centros con más de 12 unidades en estos cursos, se añadiría un PT y medio más, por lo que pasarían a disponer de un total de dos PT y medio.

Según la conselleria, estas medidas buscan reforzar la atención a la diversidad y mejorar el apoyo educativo al alumnado con necesidades específicas. Sin embargo, desde UGT han reprochado que el documento autonómico no ofrezca novedades respecto a la pasada semana cuando los cinco sindicatos rechazaron de forma unánime firmar un acuerdo sobre inclusión, al no estar de acuerdo con las medidas propuestas.

STEPV, CC OO y UGT volvieron a tachar de «insuficientes» los recursos ofrecidos, y más después de que el 70 % profesorado que ha participado en la encuesta rechazara este punto y después de que solo el 22 % de los centros de educación especial que participó en las votaciones lo haya apoyado. CSIF también se negó, bajo la premisa de que la propuesta autonómica no garantiza la autoridad del profesorado, la asistencia jurídica de los docentes, reconocimiento de agresiones como accidente laboral, o la enfermería escolar. ANPE tampoco se sumó por falta de concreción en algunas medidas, sin calendarización o con un horizonte a largo plazo, los mismos argumentos que alegó en todas las votaciones.