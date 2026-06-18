Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano

Cuando pensamos en playas largas, de arena fina y aguas claras, muchas veces imaginamos destinos lejanos, islas tropicales o rincones paradisíacos a varias horas de avión. Sin embargo, España cuenta con arenales capaces de competir con muchas de esas postales sin necesidad de cruzar medio mundo. En el Mediterráneo, algunas playas destacan no solo por la belleza del agua o por el clima, sino por su amplitud, sus servicios y la posibilidad de caminar durante kilómetros junto al mar sin abandonar la arena.

La provincia de Alicante es uno de esos lugares donde no hace falta ir demasiado lejos para encontrar una playa de gran tamaño, bien conectada y preparada para todo tipo de visitantes. La Costa Blanca combina pequeñas calas escondidas con extensas playas urbanas que permiten pasar el día entero entre baños, paseos, deporte y gastronomía. Y entre todas ellas hay una que sobresale por su longitud, su popularidad y su capacidad para atraer cada verano a miles de turistas del interior de España: la Playa de San Juan.

Playa de San Juan

La Playa de San Juan es una de las más conocidas y apreciadas de Alicante. Su arenal se extiende desde el entorno del Cabo de las Huertas hasta la zona que conecta con El Campello, donde continúa como Playa de Muchavista. Sii se contempla la gran franja continua de arena formada junto a Muchavista, el recorrido supera los seis kilómetros. Esa dimensión explica que se la cite a menudo entre las playas más largas y completas del litoral mediterráneo español.

El gran atractivo de San Juan está en su combinación de espacio, arena fina y aguas transparentes. Es una playa abierta, luminosa y amplia, con suficiente anchura para acoger a familias, parejas, grupos de amigos, deportistas y visitantes que buscan simplemente extender la toalla sin sentirse encerrados. Durante los meses de verano se convierte en uno de los puntos más concurridos de Alicante. Pese a su alta ocupación en temporada alta, su tamaño permite repartir mejor la afluencia que en playas más pequeñas.

Deportes en la playa

La Playa de San Juan también es uno de los grandes espacios deportivos de la ciudad. Cuenta con zonas habilitadas para la práctica de vóley playa, miniporterías de fútbol, aparatos biosaludables y áreas para actividades náuticas como windsurf o paddle surf. Esta variedad hace que no sea solo una playa para tomar el sol, sino también un lugar donde moverse, entrenar o disfrutar del mar de forma activa. A primera hora de la mañana y al final de la tarde es habitual ver corredores, caminantes y ciclistas en el paseo, aprovechando la brisa marina y la longitud del frente litoral para hacer ejercicio.

Un socorrista el pasado jueves en la playa de San Juan de Alicante / Jose Navarro

Paseo marítimo

El paseo marítimo es otro de sus grandes reclamos. Acompaña buena parte del arenal y funciona como una prolongación natural de la playa, con restaurantes, cafeterías, heladerías y locales donde hacer una pausa entre baño y baño. Para muchos visitantes, el plan perfecto consiste en pasar la mañana en la arena, caminar al atardecer y terminar el día con un arroz frente al mar. Esa mezcla de playa, paseo y gastronomía explica por qué San Juan es, además de un destino de baño, una zona de ocio y descanso que mantiene actividad durante todo el día.

Su ubicación también ayuda a entender su éxito. La playa está al norte de la ciudad de Alicante y se encuentra bien comunicada con el centro mediante transporte público, especialmente el TRAM, además de contar con accesos por carretera y zonas residenciales próximas. Esto la convierte en una opción cómoda tanto para quienes se alojan en la capital como para quienes llegan desde municipios cercanos. Al mismo tiempo, su cercanía al Cabo de las Huertas permite combinar una jornada de gran playa urbana con la visita a un entorno de calas y paisaje más rocoso, muy diferente al gran arenal abierto de San Juan.

Noticias relacionadas

La Playa de San Juan reúne muchas de las razones por las que la Costa Blanca sigue siendo uno de los destinos favoritos del verano: buen clima, arena fina, mar transparente, servicios, deporte, paseo marítimo y una oferta gastronómica muy vinculada al Mediterráneo. No hace falta viajar a un destino remoto para encontrar una playa larga y espectacular. En Alicante, este arenal que se prolonga hacia Muchavista ofrece kilómetros de espacio para bañarse, caminar, correr, comer junto al mar o simplemente mirar el horizonte. Este verano, quien busque una playa grande, cómoda y con ambiente tiene en San Juan una de las mejores respuestas.