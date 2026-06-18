La queja de una cantante irlandesa en el aeropuerto de Alicante-Elche: “No debería estar permitido”

Una cantante irlandesa ha compartido en redes su malestar por la espera antes de embarcar en un vuelo de Ryanair desde el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández con destino a Dublín. La artista Kate Gleeson publicó una queja en X en la que describía la situación con una imagen muy gráfica: pasajeros esperando en una zona acristalada y calurosa antes de subir al avión.

“Una olla a presión lenta”

En su mensaje, Gleeson criticó que se dejara a los pasajeros esperando para embarcar en el vuelo de Alicante a Dublín y afirmó que mantenerlos en una “olla de cocción lenta en una caja de cristal para sudar” no debería estar permitido.

La publicación, escrita originalmente en inglés, iba acompañada de las etiquetas #Ryanair y #AlicanteAirport, aunque la propia cantante matizó después que era consciente de que la situación no dependía necesariamente de la aerolínea. Lo hizo al responder a un usuario que le indicó que aquello no tenía que ver con Ryanair.

Reacciones entre pasajeros

El comentario generó varias respuestas de otros usuarios. Algunos señalaron que se trata de una situación habitual en esa ruta, mientras que otros respondieron con críticas a la elección de la aerolínea. También aparecieron cuentas que se presentaban como servicios de ayuda o reclamaciones, algo frecuente en publicaciones de quejas a compañías aéreas.

La queja de Gleeson conecta con una sensación reconocible para muchos pasajeros: los minutos previos al embarque pueden convertirse en una espera incómoda si se concentran demasiadas personas en espacios cerrados, especialmente en aeropuertos con mucho tráfico y en jornadas de calor.

Un aeropuerto con fuerte conexión irlandesa

El Aeropuerto de Alicante-Elche mantiene una importante relación con el mercado irlandés y británico, con rutas frecuentes hacia ciudades como Dublín. Para muchos viajeros, Alicante es una de las puertas de entrada a la Costa Blanca, mientras que para otros es el punto de regreso tras sus vacaciones o estancias en la provincia.

En ese contexto, una queja como la de la cantante irlandesa adquiere recorrido en redes porque mezcla tres elementos muy compartibles: viaje, calor y espera antes de embarcar. Una escena cotidiana, pero lo bastante incómoda como para que muchos usuarios se reconozcan en ella.

Más allá de la compañía aérea concreta, el mensaje pone el foco en las condiciones de espera durante el embarque. La crítica no se dirige tanto al vuelo en sí como a la experiencia previa: permanecer de pie, en una zona cerrada o acristalada, con calor y sin una salida clara hasta que empieza el acceso al avión.

Es uno de esos detalles que no siempre aparecen en los grandes datos de puntualidad o tráfico aéreo, pero que influyen mucho en la percepción del viajero. Para quien está a punto de volar, la experiencia del aeropuerto empieza bastante antes de sentarse en el avión.