Retrasos de hasta 32 minutos en dos trenes AVE con salida desde Madrid hacia Alicante y Murcia
La incidencia afecta a un tren AVE con destino Alicante, que acumula más de media hora de retraso
Dos trenes de alta velocidad (AVE) con salida desde Madrid-Chamartín han registrado este martes retrasos en sus trayectos hacia Alicante y Murcia. Según la información de circulación ferroviaria, el AVE con destino Alicante/Alacant (05102) presenta un retraso de 32 minutos y tiene una hora estimada de llegada a las 12:37 horas, según los datos de circulación ferroviaria.
En paralelo, otro servicio con destino Murcia (05962), con parada en Elche, acumula una variación de 27 minutos, con llegada estimada a las 12:41 horas.
Dos incidencias en la alta velocidad este martes
Ambos trenes partieron desde la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor y forman parte de la conexión habitual de alta velocidad con el sureste peninsular.
Por el momento, no han trascendido las causas de las incidencias que han provocado estos retrasos, según la información disponible en tiempo real del servicio ferroviario.
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