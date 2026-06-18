Retrasos de hasta 32 minutos en dos trenes AVE con salida desde Madrid hacia Alicante y Murcia

Dos trenes de alta velocidad (AVE) con salida desde Madrid-Chamartín han registrado este martes retrasos en sus trayectos hacia Alicante y Murcia. Según la información de circulación ferroviaria, el AVE con destino Alicante/Alacant (05102) presenta un retraso de 32 minutos y tiene una hora estimada de llegada a las 12:37 horas, según los datos de circulación ferroviaria.

En paralelo, otro servicio con destino Murcia (05962), con parada en Elche, acumula una variación de 27 minutos, con llegada estimada a las 12:41 horas.

Dos incidencias en la alta velocidad este martes

Ambos trenes partieron desde la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor y forman parte de la conexión habitual de alta velocidad con el sureste peninsular.

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Por el momento, no han trascendido las causas de las incidencias que han provocado estos retrasos, según la información disponible en tiempo real del servicio ferroviario.