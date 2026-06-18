Sanidad hará uso de la inteligencia artificial como herramienta de prevención del suicidio

La Dirección General de Salud Mental que dirige el alicantino Bartolomé Pérez Gálvez y la Universitat Politècnica de València han presentado proyectos basados en inteligencia artificial, biomarcadores digitales y realidad virtual aplicados a la salud mental en el transcurso de la jornada HumanTech Days en una apuesta por la innovación tecnológica como una herramienta estratégica para avanzar en la prevención, detección precoz y tratamiento de los trastornos mentales así como la prevención del suicidio. El encuentro ha reunido a profesionales sanitarios, investigadores y expertos para analizar el papel de las nuevas tecnologías en la transformación de la atención a la salud mental.

Pérez Galvez ha sido el encargado de inaugurar el encuentro con la ponencia "Hoja de Ruta de la Dirección General de Salud Mental: retos prioritarios", en la que ha expuesto las líneas estratégicas que marcarán la incorporación de nuevas tecnologías al sistema público sanitario de la Comunidad Valenciana.

Situaciones de riesgo

Durante su intervención, ha destacado que “la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de enorme utilidad para avanzar en ámbitos prioritarios como la prevención del suicidio, la detección temprana de trastornos mentales o la identificación de situaciones de riesgo que actualmente pasan desapercibidas”.

Asimismo, ha señalado que “nuestro objetivo es aprovechar todo el potencial que nos aporta un equipo de investigación de reconocido prestigio internacional como el Instituto HumanTech de la Universitat Politècnica. Sus desarrollos tecnológicos permitirán mejorar la detección precoz, apoyar la toma de decisiones clínicas y ampliar las opciones terapéuticas disponibles en la atención a la salud mental”.

El director general de Salud Mental y Adicciones, el alicantino Bartolomé Pérez Gálvez, durante la jornada / INFORMACIÓN

Proyectos innovadores

La jornada ha permitido conocer algunos de los proyectos más avanzados que actualmente se desarrollan en la Comunidad Valenciana para aplicar la innovación tecnológica a la salud mental. Entre ellos, "LLUM", desarrollado junto al Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de València, que combina realidad virtual, agentes virtuales y biomarcadores digitales para facilitar la detección precoz del estrés postraumático en menores afectados por experiencias traumáticas derivadas de fenómenos como la dana.

También se han presentado herramientas de inteligencia artificial para la detección precoz del trastorno del espectro autista y pacientes virtuales para la formación de profesionales sanitarios. Además, los asistentes han podido conocer ‘Refugio’, una innovadora aplicación de realidad virtual orientada al bienestar emocional que permite crear entornos personalizados de seguridad y confort mediante órdenes de voz en lenguaje natural e incorpora elementos generados por inteligencia artificial en tiempo real.

Hospitales públicos

Gran parte de los proyectos presentados son fruto de la colaboración entre investigadores de la Universitat Politècnica de València y profesionales de hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. En este sentido, Pérez Gálvez ha destacado que “la combinación de la experiencia clínica de nuestros hospitales y la capacidad tecnológica y científica de las universidades está generando soluciones innovadoras para mejorar la vida de las personas”.

Durante la jornada, el director general ha avanzado también la futura creación de un Consejo Valenciano de Innovación en Salud Mental, concebido como un espacio permanente de asesoramiento y colaboración para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías al sistema sanitario valenciano.

“Disponemos de hospitales, universidades, institutos tecnológicos y profesionales con un talento extraordinario. Debemos crear espacios permanentes de colaboración que nos permitan anticiparnos a los retos del futuro y convertir a la Comunitat Valenciana en una referencia nacional e internacional en innovación aplicada a la salud mental”, ha concluido Pérez Gálvez.