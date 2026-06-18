La Aemet lo confirma: las Hogueras arrancan sus días grandes con riesgo de lluvia y hasta 33 grados en la provincia

Alicante afronta este jueves 18 de junio una jornada marcada por el inicio de los días grandes de Hogueras con un tiempo, en líneas generales, favorable para disfrutar de los actos al aire libre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una situación estable en buena parte de la provincia, aunque la mañana llegará con más nubosidad e incluso con posibilidad de algunos chubascos débiles en varias comarcas.

La principal novedad respecto a jornadas anteriores será la presencia de nubes y algunas precipitaciones aisladas durante las primeras horas del día. La posibilidad de lluvia será mayor en el litoral norte y en zonas del interior, con municipios como Dénia, Alcoy o Elda entre los que presentan más probabilidades de registrar chubascos débiles y pasajeros. También podrían aparecer algunas gotas de forma muy puntual en puntos del litoral sur, incluida Alicante capital, aunque la tendencia será hacia una rápida mejoría.

Conforme avance la mañana, las nubes irán perdiendo protagonismo y el sol volverá a imponerse en la mayor parte de la provincia. La tarde se presenta estable, con amplios claros y sin riesgo significativo de precipitaciones.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios respecto al miércoles. Las máximas seguirán moviéndose entre los 28 y los 33 grados en buena parte del territorio, mientras que las mínimas serán algo más altas, dejando una sensación cada vez más veraniega, especialmente durante la noche.

El viento soplará de nordeste en el litoral y será flojo y variable en el interior, tendiendo a componente este durante la tarde. Un escenario que permitirá disfrutar de una jornada plenamente festiva en toda la provincia, con el único punto de atención puesto en esos posibles chubascos matinales en el norte y algunas zonas del interior.

El tiempo en Alicante

Alicante capital afrontará este jueves una jornada muy favorable para disfrutar del arranque de los días grandes de las Hogueras, con temperaturas veraniegas y amplios periodos de sol. No obstante, la previsión de la Aemet mantiene una pequeña incertidumbre durante las primeras horas del día, cuando no se descarta algún chubasco débil y muy puntual en el litoral.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 30 grados, con una sensación térmica similar a la temperatura real gracias a la baja humedad de las horas centrales. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo y el ambiente será plenamente estable para la mascletà y el resto de actos festivos previstos en la ciudad. La brisa de componente este volverá a suavizar ligeramente el calor durante la tarde.

El tiempo en Elche

Elche vivirá este jueves una jornada plenamente veraniega, con una mañana algo más insegura por la presencia de nubes y la posibilidad de algún chubasco débil y pasajero. La previsión mejora rápidamente y el sol ganará protagonismo conforme avance el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 33 grados, con calor marcado durante las horas centrales. El viento de levante soplará con algo más de presencia a partir del mediodía y ayudará a suavizar el ambiente al final de la jornada.

El tiempo en Benidorm

Benidorm comenzará este jueves con algunas nubes y la posibilidad de chubascos débiles durante las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia será más elevada por la mañana, aunque la situación tenderá a estabilizarse rápidamente y el sol irá ganando terreno conforme avance la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 30 grados, con un ambiente cálido pero agradable gracias a la influencia del mar. El viento de componente nordeste soplará con cierta intensidad durante buena parte del día, especialmente por la tarde, cuando ayudará a refrescar el ambiente en las playas y zonas costeras.

El tiempo en Elda

Elda arrancará este jueves con algunas nubes y la posibilidad de chubascos débiles durante la mañana, aunque la probabilidad de lluvia irá disminuyendo rápidamente con el paso de las horas. A partir del mediodía se impondrán los claros y el ambiente será plenamente estable.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 33 grados, manteniéndose en valores propios del verano. El calor será notable durante las horas centrales del día, mientras que la baja humedad favorecerá una sensación térmica muy próxima a la temperatura real. El viento soplará flojo y variable, dejando una jornada tranquila en el interior de la provincia.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá una jornada estable y agradable, aunque durante las primeras horas del día no se descarta la presencia de algunas nubes y una ligera probabilidad de lluvia. Conforme avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo y dominará el resto de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 28 grados, con un ambiente cálido pero muy llevadero junto al mar. El viento de componente nordeste soplará con cierta intensidad durante buena parte del día, especialmente en las horas centrales, cuando las rachas podrán superar los 50 km/h y contribuirán a refrescar el ambiente en el litoral.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá este jueves una jornada predominantemente soleada y con temperaturas plenamente veraniegas. Durante las primeras horas del día podrían aparecer algunas nubes y existe una ligera probabilidad de precipitaciones débiles, aunque el riesgo será bajo y tenderá a desaparecer rápidamente.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 32 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 33 grados durante las horas centrales. El ambiente será cálido y seco, con cielos despejados durante buena parte de la jornada y viento flojo de componente este que ayudará a suavizar ligeramente el calor al final de la tarde.

El tiempo en Alcoy

Alcoy comenzará este jueves con más nubosidad que el resto de la jornada y con una probabilidad relativamente alta de chubascos débiles durante la mañana. La situación mejorará rápidamente conforme avance el día y el sol volverá a imponerse durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 31 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 32 grados en las horas centrales. El ambiente será cálido pero agradable gracias a la baja humedad relativa, mientras que el viento de componente nordeste soplará flojo durante buena parte de la jornada.

El tiempo en Dénia

Dénia será uno de los puntos de la provincia donde más se notará la inestabilidad durante las primeras horas de este jueves. La mañana arrancará con abundante nubosidad y posibilidad de chubascos débiles, una situación que encaja con la previsión general de la Aemet para el litoral norte de Alicante.

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Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 29 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 30 grados durante las horas centrales. Conforme avance la jornada, las nubes irán perdiendo protagonismo y el sol se abrirá paso, dejando una tarde mucho más estable y agradable en la Marina Alta. El viento de componente norte y nordeste contribuirá a mantener un ambiente suave junto al mar.