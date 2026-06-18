Vía libre a la Variante de Torrellano en Alicante: el Gobierno autoriza la redacción del proyecto

Sin obstáculos para la Variante de Torrellano. El Gobierno ha dado el visto bueno a la actuación que promete retirar las vías de tren de la costa de Alicante y conectar la ciudad con el aeropuerto. Ahora el Ministerio de Transportes cuenta con vía libre para adjudicar los proyectos de redacción de la infraestructura, una demanda histórica de la ciudadanía.

El Ministerio de Transición Ecológica, en una resolución del 29 de mayo publicada en el BOE este mismo jueves, ha resuelto conceder la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental para el "Estudio informativo complementario del proyecto de remodelación de la red arterial ferroviaria de Alicante: Variante de Torrellano".

Según el expediente, se proyecta una línea de 9,9 kilómetros (junto con un ramal para mercancías en dirección hacia la Encina y otro en dirección Murcia) donde los trenes alcanzarán una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Las obras, además, incluirán tres grandes viaductos: uno de 774 metros sobre la A-31, otro de 1.219 sobre la A-79 y un túnel excavado de 1.017 metros para atravesar la sierra de Colmenares.

La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental inició su tramitación a finales del 2024. Poco después, en febrero de 2025, el ministerio exigió una subsanación para recabar informes de la Generalitat Valenciana relativos a cuestiones de salud pública, patrimonio cultural y urbanismo, además de para detallar el plan de desmantelamiento de las vías y ampliar la información sobre la afección a la Red Natura 2000. Tras la entrega de la documentación requerida, a finales de 2025, la resolución se ha hecho oficial este mes de junio.

Con la aprobación de este trámite, se da vía libre a la licitación iniciada por el Ministerio de Transportes el pasado mes de septiembre para la adjudicación de la redacción de los proyectos necesarios, que permitirán posteriormente sacar a concurso la ejecución de las obras.

El propio Óscar Puente, responsable de la cartera, ha celebrado en sus redes sociales el avance: "Obtenemos la Declaración de Impacto Ambiental favorable para la variante de Torrellano", ha anunciado. El ministro ha catalogado la actuación como "decisiva en Alicante" y ha aplaudido "que permitirá desmantelar las vías en el barrio de San Gabriel, conectar el aeropuerto y mejorar los servicios de Cercanías con Elche y Murcia".

Con esta resolución, se confirma la decisión del Ministerio de Transportes de descartar la electrificación temporal de las vías de la costa, que habría incluido cambiar de ancho de todo el tramo para acoger de forma provisional el tráfico de mercancías mientras se construye la variante, una opción rechazada por los vecinos por miedo a que se convirtiese en permanente. En su lugar, las circulaciones se desviarán por la línea de alta velocidad Murcia-El Reguerón, tal y como se comprometió el ministro Óscar Puente durante una de sus visitas a la ciudad de Alicante.

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