Alerta temprana para informar con antelación del riesgo para la salud derivado del calor en Alicante

La Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, facilita una serie de recomendaciones básicas para prevenir posibles consecuencias derivadas de las altas temperaturas, previstas para los próximos días.

Los consejos incluyen, entre otros, comer abundantes ensaladas, frutas y verduras, buscar lugares frescos y a la sombra, utilizar cremas protectoras adecuadas y proteger a personas mayores o vulnerables. Asimismo, es fundamental evitar la exposición directa al sol entre las 12 y 17 horas beber abundante agua, mantener la vivienda fresca y ventilada y hacer deporte solo durante las horas menos calurosas.

Sanidad incide en la prevención, ya que es la medida más eficaz para evitar los efectos nocivos en la salud provocados por el calor extremo. Las temperaturas extremas afectan la salud de todas las personas, pero el nivel de riesgo a su exposición depende de factores personales, sociales y ambientales. Cabe destacar que la exposición de las personas a temperaturas ambientales elevadas puede tener efectos directos sobre la salud como la deshidratación, el estrés por calor o el golpe de calor, problemas dermatológicos; y también efectos indirectos, por el agravamiento de enfermedades crónicas.

Consejos del Colegio de Enfermería para vivir las Hogueras en plena ola de calor / INFORMACIÓN

Canales oficiales

La Conselleria de Sanidad aconseja a la ciudadanía estar bien informada sobre el nivel de riesgo para la salud que hay cada día durante estos meses de verano y consultar los avisos que se emiten a través del sistema de alerta temprana del Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas, que son difundidos con un día de antelación a través de los canales oficiales, como son la página web o las redes sociales de la Conselleria de Sanidad.

Este programa estará activo hasta el 30 de septiembre de 2026, salvo que las condiciones meteorológicas impliquen su modificación.

La finalidad de este programa es proteger la salud de las personas y reducir la morbimortalidad atribuible a episodios de calor extremo. Para garantizar que esta información llegue a toda la ciudadanía, se han establecido canales de comunicación y coordinación entre los distintos organismos implicados.

Consejos para disfrutar las Hogueras con salud El Colegio de Enfermería de Alicante quiere recordar la necesidad de contemplar una serie de consejos y recomendaciones para vivir con seguridad las fiestas de Hogueras. Dichos consejos y recomendaciones se encuentran recogidos en un folleto informativo para evitar quemaduras provocadas por petardos y los problemas generados por el exceso de calor en estos días ya previos al verano. Junto a este material, se ha creado un vídeo que presenta de manera visual los consejos recogidos en el folleto, con el objetivo de facilitar su comprensión y difusión entre la ciudadanía. Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso del Colegio de Enfermería de Alicante con la promoción de la salud y el bienestar de la población y busca contribuir al disfrute responsable de unas fiestas tan señaladas como las Hogueras de San Juan, evitando riesgos innecesarios para la salud de los alicantinos. En el folleto, al que puedes acceder pinchando aquí , se recogen consejos prácticos dirigidos a quienes hagan uso de petardos, indicaciones sobre cómo actuar correctamente en caso de sufrir una quemadura y pautas para protegerse frente a las altas temperaturas que suelen acompañar a estas fechas. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se anima a la ciudadanía a vivir las fiestas con responsabilidad, priorizando el cuidado de la salud y la seguridad de todos.Accede al vídeo ilustrado con los consejos en el siguiente enlace .

Avisos

De este modo, cuando la Dirección General de Salud Pública emite avisos por altas temperaturas, estos se trasladan a las distintas instituciones y entidades, asegurando su difusión al conjunto de la población para que adopten medidas preventivas para reducir los posibles impactos del calor extremo en la salud. Así, en el programa participan diferentes organismos relacionados con el ámbito sanitario, educativo, deportivo, de educación ambiental, turismo y emergencias, entre otros.

Para la implementación del programa, el territorio se organiza en zonas que agrupan municipios con características climatológicas similares en relación con los fenómenos meteorológicos adversos.

Consejos del Colegio de Enfermería para unas Hogueras con seguridad / INFORMACIÓN

Aemet

Estas zonas se definen a partir de las zonas de predicción meteorológica establecidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y constituyen la unidad territorial sobre la que se evalúa y comunica el riesgo para la salud en la Comunitat Valenciana.

A partir de esa zonificación, se avisa con un día de antelación sobre el nivel de riesgo para la salud derivado de las altas temperaturas para cada conjunto de municipios incluidos en las zonas de Meteosalud de la Comunitat Valenciana.

Los niveles de riesgo se muestran representados en diferentes colores: nivel 0 o ausencia de riesgo (verde), nivel 1 o bajo riesgo (amarillo), nivel 2 o riesgo medio (naranja) y el nivel 3 o riesgo alto (color rojo). Desde la Conselleria de Sanidad se emiten avisos cuando se determinan niveles de riesgo naranja y rojo.