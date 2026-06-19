Los centros comerciales de Alicante abren los domingos y (casi) todos los festivos desde este fin de semana

El gran comercio de Alicante podrá abrir todos los domingos y festivos a partir de este fin de semana. La medida se aplica por la condición del municipio como Zona de Gran Afluencia Turística, que permite a los establecimientos que no tienen libertad total de horarios abrir en determinadas temporadas del año.

El periodo clave ya está en marcha: en Alicante, estos comercios pueden abrir los domingos y festivos comprendidos entre el 15 de junio y el 5 de enero de cada año. En la práctica, el primer domingo de apertura general de este tramo será este 21 de junio, en plenas Hogueras.

Eso sí, no todos los festivos están permitidos. Aunque caigan dentro de este periodo, hay fechas en las que el gran comercio no podrá abrir en Alicante: 24 de junio, día de San Juan; 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; y 25 de diciembre, Navidad. El Ayuntamiento también recuerda como fechas no aperturables el 1 de enero, el 6 de enero y el 1 de mayo.

El comercio de Alicante confía en las rebajas de verano / Manuel R. Sala

Qué comercios podrán abrir en Alicante

La apertura afecta a los establecimientos comerciales que, por su tamaño, no tienen libertad completa de horarios. Es decir, principalmente grandes superficies y centros comerciales sujetos a la normativa general.

Durante este periodo, cada comerciante puede determinar libremente el horario de apertura de cada domingo o festivo en el que decida ejercer su actividad. Fuera de estos tramos autorizados, el horario general de apertura semanal de lunes a sábado es de 90 horas.

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Las fechas clave de la apertura comercial en domingos

En Alicante, el periodo de apertura por Zona de Gran Afluencia Turística se extiende del 15 de junio al 5 de enero. Además, el calendario autonómico de 2026 contempla otros domingos y festivos aperturables en toda la Comunidad Valenciana, como el 5 de julio, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 29 de noviembre y los domingos 13, 20 y 27 de diciembre.

Para el consumidor, la consecuencia práctica es clara: a partir de ahora será habitual encontrar grandes comercios abiertos en domingo en Alicante durante el verano, el otoño comercial y la campaña de Navidad.

La excepción más inmediata llega en plenas Hogueras. El 24 de junio, festividad de San Juan y día grande de las fiestas de Alicante, el gran comercio no podrá abrir en el municipio aunque esté dentro del periodo de gran afluencia turística.

Sí podrán abrir otros días incluidos en la temporada autorizada, siempre que el establecimiento lo decida y respete las condiciones de la normativa.

Los centros comerciales de Alicante cambian de horario desde este fin de semana: domingos abiertos y festivos con excepciones / INFORMACIÓN

Centros comerciales de Alciante que pueden abrir domingos y festivos

En Alicante, la apertura afecta a los grandes establecimientos y centros comerciales incluidos en el municipio y sujetos a la normativa de horarios comerciales. Entre ellos figuran El Corte Inglés de Maisonnave, El Corte Inglés de Federico Soto, Gran Vía Alicante, Plaza Mar 2, Vistahermosa y Puerta de Alicante.

La norma permite la apertura en domingos y festivos dentro del periodo de Zona de Gran Afluencia Turística, pero no obliga a todos los establecimientos a abrir ni a hacerlo con el mismo horario. Por eso conviene consultar el horario concreto de cada centro antes de desplazarse.

En el caso de El Corte Inglés, la apertura en Alicante se aplica a los centros de Maisonnave y Federico Soto, con horario general anunciado de 11.00 a 21.00 horas en domingos y festivos.

También centros como Gran Vía Alicante, Plaza Mar 2, Vistahermosa y Puerta de Alicante pueden activar sus aperturas dominicales y festivas durante este periodo, con las excepciones previstas en el calendario comercial de Alicante.

Tabla de horarios de centros comerciales en Alicante 2026

Fechas en las que el gran comercio no podrá abrir en Alicante

Aunque Alicante cuenta con libertad ampliada por su condición de Zona de Gran Afluencia Turística, hay días vetados a la apertura comercial en el municipio:

24 de junio: San Juan

San Juan 9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana

Día de la Comunitat Valenciana 25 de diciembre: Navidad

Navidad 1 de enero: Año Nuevo

La medida abre una nueva etapa de domingos comerciales en Alicante durante el verano, el otoño y la campaña de Navidad. Aun así, conviene mirar el calendario de cada centro antes de salir: la apertura está permitida, pero no todos los festivos se trabajan ni todos los establecimientos aplican el mismo horario.