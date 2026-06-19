Barcala y su edil de Patrimonio, forzados a explicar ante el Pleno cómo actuaron tras conocer el escándalo de Les Naus de Alicante

El próximo pleno del Ayuntamiento de Alicante volverá a centrar el foco en el escándalo de Les Naus. El PSOE y Compromís, en un intento de que el ejecutivo popular de Luis Barcala abandone las evasivas que protagoniza desde que INFORMACIÓN destapara el caso, plantearán dos preguntas dirigidas al alcalde y a su concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali. Las formaciones progresistas reclamarán que ambos expliquen cómo actuaron después de que la funcionaria al frente del departamento alertara de posibles conflictos de intereses en la tramitación y adjudicación de la promoción de vivienda protegida.

El 15 de enero, la jefa de servicio de Patrimonio, Paloma Romero, advirtió a la edil del área, Nayma Beldjilali, de la presencia de nombres ligados al Ayuntamiento en el listado de adjudicatarios de Les Naus: la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la que todavía jefa de Contratación, María Pérez-Hickman; y el arquitecto municipal Francisco Nieto. Sin embargo, desde ese aviso y hasta que el alcalde, Luis Barcala, se enteró (según su propio testimonio) pasaron doce días. Un lapso de tiempo que el ejecutivo popular se resiste a explicar.

Por ello, el PSOE y Compromís buscarán que el pleno de este mes (que se celebrará el próximo 29 de junio) sirva para aclarar de una vez por todas quién, cómo, cuándo y de qué forma intervino en las comunicaciones necesarias para alertar al alcalde y que el ejecutivo popular iniciara la investigación interna que Barcala ordenó al vicesecretario, Germán Pascual.

Dos preguntas

En el PSOE, la pregunta registrada por su portavoz, Ana Barceló, se dirige directamente hacia el regidor popular: "¿Puede detallar de manera cronológica todas las actuaciones, reuniones, comunicaciones, instrucciones y decisiones que se adoptaron desde la Alcaldía entre el 15 de enero, cuando fue informada la concejala de Patrimonio, y hasta el día 28 de enero de 2026, cuando usted ordenó abrir un expediente de averiguación de hechos?", consultará la edil socialista a finales de mes.

Por su parte, Compromís centrará su consulta en la responsable de Patrimonio, Nayma Beldjilali, quien todavía no ha afirmado cómo intervino en la apertura del expediente de averiguación interno. "¿Qué procedimiento y acciones siguió usted, como concejala de Patrimonio, desde el preciso instante en que la jefa de servicio le comunicó y le alertó de las presuntas incompatibilidades en Les Naus hasta que supuestamente fue el alcalde avisado doce días después?", consultará el portavoz valencianista, Rafa Mas.

Sin embargo, no serán las únicas preguntas a responder en la sesión del próximo 29 de junio. En el último pleno, Compromís ya se interesó por conocer si el alcalde se había reunido con Francisco Ordiñana, el responsable de la mercantil gestora de la cooperativa, como el propio empresario había afirmado ante la jueza. Sin embargo, como la pregunta se planteó de forma oral y no por registro previo, Barcala se acogió a su derecho a responder en la siguiente sesión plenaria, que será la de este mes.