1.300 cirugías y 100.000 consultas canceladas por las huelgas médicas en la provincia de Alicante

Unas 1.300 operaciones y 100.000 consultas entre Atención Hospitalaria y Primaria se han visto afectadas por las seis huelgas que han celebrado los médicos en los últimos siete meses (diciembre de 2025, enero de 2026 y de marzo a junio de este año), según se desprende de los datos acumulativos sobre el impacto de los paros que ha proporcionado este viernes la Conselleria de Sanidad coincidiendo con el paro que termina este viernes. Desglosando las consultas, de ellas unas 46.000 corresponden a diferentes especialidades de hospital que han acabado canceladas, y 66.000 en los centros de salud. Además de 20.000 pruebas de imagen anuladas. Sumando, unos 133.000 pacientes afectados.

Respecto a toda la Comunidad Valenciana, las jornadas de huelga de médicos han supuesto desde su inicio la cancelación de más de 4.000 intervenciones quirúrgicas, más de 140.000 consultas de las diferentes especialidades anuladas y cerca de 60 mil pruebas de imagen sin realizar. Todo ello en Atención Hospitalaria. En cuanto a Atención Primaria se han cancelado más de 200.000 consultas. En total son más de 404.000 actos médicos suspendidos que afectan a otros tantos pacientes.

La Conselleria de Sanidad cita la próxima semana al comité de huelga para hacerles una contrapropuesta

Protestas

La última jornada de huelga de esta semana ha terminado con un seguimiento del 11,27 % en la provincia de Alicante, que vuelve a tirar del carro en la respuesta a la convocatoria, de acuerdo a los datos de Sanidad. En Valencia ha sido del 6,03 % y en Castellón del 4,03 %. La media autonómica se queda en el 7,47 %. Durante la jornada se han celebrado concentraciones de protesta a las puertas de casi todos los hospitales públicos de la provincia: Alicante, Sant Joan, La Vila, Elche, Elda, Orihuela, Alcoy y Dénia mantienen el pulso.

A la conclusión de la protesta, la entidad convocante, el Sindicato Médico CESM ha hecho balance semana de la quinta huelga estatal de este año y tercera autonómica por la mejora de las condiciones laborales de médicos y facultativos destacando que la Conselleria de Sanidad ha citado al comité de huelga la próxima semana.

Apoyo ciudadano

"Nuestro reconocimiento va especialmente dirigido a quienes han secundado la huelga, asumiendo el esfuerzo personal y profesional que ello supone, demostrando una vez más su compromiso con la defensa de una sanidad pública de calidad, con condiciones laborales dignas y con el futuro de nuestra profesión. Asimismo, queremos agradecer el apoyo recibido por parte de la ciudadanía. Las numerosas muestras de comprensión, solidaridad y respaldo que hemos recibido durante estos días nos reafirman en la convicción de que nuestras reivindicaciones no son solo las de los profesionales sanitarios, sino también las de una población que merece una atención sanitaria segura, accesible y de calidad".

El Sindicato Médico destaca que la Conselleria de Sanidad, atendiendo a la presión ejercida durante estos meses de conflicto se abre a negociar nuestras propuestas". El departamento que dirige Marciano Gómez ha citado la semana próxima al comité de huelga con una contrapropuesta "que vamos a estudiar en profundidad para intentar conseguir un acuerdo satisfactorio a nuestras reivindicaciones".

Pausa en verano

Además, tras las movilizaciones mensuales desde marzo, consideran oportuno hacer una pausa en la temporada estival. "Queremos trasladar tanto a la población como a nuestros compañeros y compañeras un mensaje de responsabilidad y consideración, siendo plenamente conscientes de las especiales dificultades que supone el verano para el sistema sanitario, con plantillas tensionadas, aumento de la presión asistencial y la necesidad de garantizar la mejor atención posible a nuestros pacientes".

"Sin embargo, esta pausa no significa renuncia. Seguiremos vigilantes y atentos a la evolución de las negociaciones y a las respuestas de la Administración. Si en las próximas semanas no se producen avances reales, compromisos firmes y soluciones efectivas a los problemas que venimos denunciando, nos veremos obligados a retomar las movilizaciones a partir del próximo otoño defendiendo con determinación aquello que consideramos justo para los profesionales y necesario para la sanidad que merecen nuestros ciudadanos".