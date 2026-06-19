Sin fronteras frente al fuego y la sequía: la diplomacia euromediterránea se coordina en Alicante frente al cambio climático

Trabajar de forma conjunta en el Mediterráneo para hacer frente a unos fuegos forestales y sequías que no conocen fronteras y que se ven alimentados por el cambio climático.

Casa Mediterráneo ha acogido este viernes en Alicante el Foro de Resiliencia Climática, un encuentro de alto nivel estratégico organizado por la Embajada de Chipre en España en el marco de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea.

El estrés hídrico, las olas de calor y los incendios de sexta generación no entienden de fronteras ni de líneas marítimas Andrés Perelló — Director general de Casa Mediterráneo

Así, esta cita ha convertido la ciudad en el núcleo del debate internacional sobre las respuestas conjuntas ante las amenazas medioambientales en la cuenca mediterránea, un área geográfica de vital importancia y alta vulnerabilidad, ya que se trata de una de las zonas que más está sufriendo los efectos del cambio climático: lluvias cada vez más torrenciales, sequías más severas, incendios más devastadores, problemas con los recursos hídricos...

La apertura institucional ha corrido a cargo de Andrés Perelló, director general de Casa Mediterráneo; Elena Rodríguez, directora general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y Michalis Ioannou, embajador de la República de Chipre en España.

Una alianza transfronteriza de primer orden

El foro ha destacado por un respaldo diplomático de gran relevancia, con la presencia de embajadores y representantes diplomáticos de 15 embajadas euromediterráneas: Albania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Países Bajos, Polonia y Rumanía.

El Mediterráneo es un punto caliente de los efectos del cambio climático y tiene que ser una prioridad Joan Borrell — Vicesecretario general de Estabilidad y Resiliencia de la Unión por el Mediterráneo (UpM)

Durante la sesión plenaria, que se ha realizado a puerta cerrada, se ha debatido a fondo la gobernanza del riesgo con expertos de la primera línea regional como Joan Borrell, vicesecretario general de Estabilidad y Resiliencia de la Unión por el Mediterráneo; el profesor George Boustras, asesor especial del presidente de la República de Chipre en Protección Civil y Gestión de Crisis; y Octavi Quintana, director de la Fundación Prima (Asociación para la Investigación y la Innovación en el Área del Mediterráneo).

Borrell, en declaraciones a INFORMACIÓN, ha destacado la importancia de que se dé prioridad al problema de los efectos del cambio climático en el Mediterráneo, ya que es "un punto caliente y tiene que ser una prioridad", por lo que es necesario reforzar una conciencia mediterránea compartida y promover medidas conjuntas entre países de la región.

Visita de una delegación del foro a la base de Avincis en Mutxamel / INFORMACIÓN

Así, ha destacado que el Mediterráneo necesita pasar del diagnóstico científico a la acción política conjunta, aprovechando foros como el celebrado en Alicante para construir alianzas y llevar una posición común a la agenda climática internacional.

Del mismo modo apuntado a una disonancia existente: el Mediterráneo se asocia a calidad de vida, turismo, gastronomía y bienestar, pero al mismo tiempo es un punto caliente (hotspot) climático. Por eso defiende que hace falta más conciencia social, porque sin apoyo ciudadano será difícil aplicar medidas que puedan ser incómodas o costosas.

El Mediterráneo, después del Ártico, es la región del mundo que se calienta más rápidamente, aproximadamente un 20 % más rápido que la media mundial Octavi Quintana — Director de la Fundación Prima (Asociación para la Investigación y la Innovación en el Área del Mediterráneo)

Por su parte Quintana ha recordado que "el Mediterráneo, después del Ártico, es la región del mundo que se calienta más rápidamente, aproximadamente un 20 % más rápido que la media mundial", lo que está provocando un aumento de los fenómenos extremos, lo que impacta no solo en el medio ambiente, sino también a nivel social y económico.

Y ha destacado que una de las grandes preocupaciones es el agua. "El Mediterráneo ya sufre una sequía estructural, pero al mismo tiempo tiene una enorme demanda hídrica por tres factores: la agricultura, que consume alrededor del 80% del agua; el turismo, que recibe unos 350 millones de visitantes al año en toda la región; y la agricultura de exportación, que en la práctica supone exportar agua a través de frutas, hortalizas y otros productos".

Por ello realiza un llamamiento para la adaptación a cultivos que requieran menos agua y mejorar la eficiencia y reutilización de aguas, así como aportar por la sostenibilidad y la economía circular.

El cambio climático es muy importante para todos, especialmente para los países mediterráneos, que se ven afectados. Además, es una de las prioridades de la presidencia del Consejo de la Unión Europea de Chipre Michalis Ioannou — Embajador de la República de Chipre en España

Y embajador de Chipre ha explicado a este medio que el cambio climático "un tema muy importante para todos, especialmente para los países mediterráneos, que se ven afectados. Además, es una de las prioridades de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea de Chipre. Por eso, nuestra Embajada, en cooperación con Casa Mediterráneo, ha organizado este foro para propiciar un intercambio entre expertos".

El embajador de Chipre en España, este viernes en Casa Mediterráneo en Alicante / J. A. Rico

Así, ha recordado que "todos tenemos muy presentes las inundaciones de Valencia de 2024, así como los graves incendios registrados en 2025 en España, en Chipre y en otros países mediterráneos".

Por ello ha destacado que la respuesta ante el cambio climático debe basarse en la solidaridad entre países mediterráneos y europeos, y que "un año el problema puede afectar a un país y al siguiente a otro, de ahí la necesidad de colaborar".

Protección civil

El panel ha contado además con la perspectiva de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior del Gobierno de España y la participación de Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana.

Las conclusiones del encuentro han sido presentadas por el director general de Casa Mediterráneo junto al embajador de Chipre, dando paso a la clausura oficial por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a cargo de Juan Lugo, embajador en misión especial para el Mediterráneo.

Respuesta unificada frente al fuego

Durante su intervención, Andrés Perelló ha recordado que el Mediterráneo no es solo un mar, sino un ecosistema climático y cultural donde se comparten certezas y amenazas.

"El estrés hídrico, las olas de calor y los incendios de sexta generación no entienden de fronteras ni de líneas marítimas", ha advertido, señalando que cuando un monte arde en la Península Ibérica, el sur de Francia, Grecia o Chipre, el impacto desestabiliza por igual a toda la región.

Joan Borrell, vicesecretario general de Estabilidad y Resiliencia de la Unión por el Mediterráneo (UpM), este viernes en Alicante / J. A. Rico

Por ello, la extinción de incendios ya no puede gestionarse con un enfoque localista. Coordinar medios aéreos transfronterizos y unificar protocolos mediante alianzas estratégicas, como las que representa el Mecanismo Europeo de Protección Civil o la labor operativa de firmas como Avincis, con base en Mutxamel, no es solo un acto de solidaridad política; es una necesidad de supervivencia compartida para salvaguardar el patrimonio natural y el futuro de toda la cuenca mediterránea.

Esfuerzo sobre el terreno

Esta dimensión teórica y geopolítica se ha complementado por la tarde con una vertiente práctica fundamental. Las delegaciones internacionales se han trasladado al Aeródromo de Mutxamel para visitar las instalaciones de Avincis, compañía de referencia en servicios de emergencia aérea y un pilar clave desde donde opera la flota de aeronaves del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Octavi Quintana, director de la Fundación PRIMA, en Casa Mediterráneo / J. A. Rico

Allí, las autoridades han conocido de primera mano los protocolos de extinción y la flota de alta precisión de la firma. La visita ha constatado cómo la tecnología y la solidaridad transfronteriza se traducen, sobre el terreno, en un escudo real para el patrimonio natural.

"Frente a incendios de nueva generación que amenazan por igual a toda la cuenca, el despliegue operativo desde Alicante demuestra que el fuego ya no es un problema local, sino un desafío estructural que nos obliga a actuar con una sola voz y una respuesta unificada para blindar el futuro de nuestro ecosistema común", han destacado desde Casa Mediterráneo.