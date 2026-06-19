La Enfermería alerta de que el déficit de matronas y la sobrecarga laboral dinamitan el desarrollo de la especialidad en Alicante

El Sindicato de Enfermería Satse inicia una campaña para denunciar que el grave déficit de plantilla de matronas y "la asfixiante sobrecarga laboral" dinamitan el desarrollo de la especialidad en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana.

Las enfermeras especialistas en Obstétrico-Ginecología (matronas) apuntan otros problemas que lastran el sistema asistencial como "un alarmante déficit estructural de personal y el abuso sistemático de los contratos temporales"

De hecho, el sindicato apunta que hay departamentos de salud en la Comunidad Valenciana donde la desproporción alcanza el límite extremo de una sola matrona para atender a 1.286 mujeres en edad fértil, mientras que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la ratio idónea de seguridad debe ser de una matrona por cada 400 mujeres de entre 15 y 45 años para garantizar un cuidado preventivo y asistencial digno.

Consecuencias

Esta escasez de matronas tiene graves consecuencias en la Atención Especializada y en la Atención Primaria. En la primera, "el escaso número de matronas en activo provoca una sobrecarga de trabajo desmesurada y reduce drásticamente el tiempo de dedicación real que se puede prestar a cada paciente ingresada, lo que puede afectar gravemente a la seguridad clínica del parto, la calidad técnica de la atención sanitaria recibida y, por supuesto, la experiencia emocional de la madre".

Por todo ello, la campaña del Sindicato de Enfermería sitúa como una línea roja innegociable el cumplimiento estricto del estándar internacional de una matrona por cada parto activo dentro de los paritorios de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las necesidades a nivel de la Atención Primaria, la principal necesidad es la creación de plazas estructurales en los centros de salud para que las matronas puedan ejercer con garantías sus competencias en el seguimiento del embarazo, la educación maternal, la formación integral en salud sexual y reproductiva, el cuidado integral de la mujer, etc.

Satse apunta como posible solución a esta falta de plantillas y a la alta interinidad potenciar el empleo estable mediante un incremento drástico en la oferta de plazas de las próximas Ofertas Públicas de Empleo (OPE).

FOTO: ALBA VIGARAY | VÍDEO: SARA FERNÁNDEZ GARCÍA

Veranos

Otras reivindicaciones de las matronas son la mejora de sus condiciones laborales, que los paritorios tengan la misma consideración que los servicios especiales, que se compensen los sábados considerándolos como festivos y que se aborde la clasificación profesional de las matronas para que se ajusten a la realidad universitaria de Bolonia.

Todos los veranos se repiten los mismos problemas de falta de matronas para cubrir las asistencias durante el parto, seguimiento de embarazo, urgencias ginecológicas, etc, lo que se solucionaría si la Conselleria organizara planes vacacionales que cubrieran el 100% de las ausencias mediante la Bolsa de trabajo. En caso de que la Bolsa de matronas se agotara, sería necesario establecer cupos adicionales y módulos de refuerzo retribuidos.

Autonomía y funciones

Por otro lado, se hace necesario dotar a la matrona de una mayor autonomía en los procesos fisiológicos y más liderazgo en el ámbito de la salud sexual. El Sindicato exige también la creación de salas de parto de bajo riesgo junto a espacios de partos respetados liderados exclusivamente por matronas.

Esta transformación vendría de la mano de una ampliación de la cartera de servicios y consultas propias en los centros sanitarios, incrementando el tiempo necesario para trabajar en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) con jóvenes, disfunciones del suelo pélvico, menopausia y colectivos vulnerables.