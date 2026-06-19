El mejor regalo de Hogueras para Barcala: Génova confirma que repetirá como candidato

Luis Barcala será el candidato del PP a la Alcaldía de Alicante en las elecciones municipales de 2027. La confirmación ha llegado este viernes en plena semana de Hogueras, con la ciudad ya volcada en sus días grandes y con el secretario general del PP, Miguel Tellado, de visita en Alicante para recorrer la Hoguera Oficial, acompañar al alcalde y asistir a la primera mascletà del concurso. El número dos de Génova ha aprovechado la escenografía festera para despejar una incógnita que había empezado a ganar ruido dentro y fuera del partido. Barcala repetirá como cabeza de cartel pese al desgaste político provocado por el caso Les Naus.

El anuncio tiene lectura orgánica y también política. En una capital de provincia, la dirección nacional del PP tiene un papel determinante en la designación del candidato, por lo que el mensaje de Tellado no ha sido un simple elogio de cortesía. El dirigente popular ha asegurado que la dirección nacional quiere que Barcala siga siendo el candidato y también el alcalde de Alicante. Lo ha hecho, además, con una frase pensada para reforzar la imagen del primer edil en un momento delicado: “Es un alcalde de los buenos”.

Génova sale así al paso de unas quinielas que se habían alimentado en las últimas semanas, especialmente a raíz del escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. Entre los nombres que habían aparecido como posibles alternativas figuraban el conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira; el secretario autonómico Raúl Mérida; el abogado Fernando Candela; y el concejal del equipo de gobierno Antonio Peral. A ellos se sumaban otros perfiles que ya venían manejándose con anterioridad en conversaciones internas o externas al partido, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, la presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo, o la secretaria general del grupo popular en el Congreso, Macarena Montesinos.

Génova tiene confianza en Barcala porque entiende que ha actuado con transparencia Miguel Tellado — Secretario general del PP

El aval a Barcala llega cuando el alcalde necesitaba una señal de fortaleza interna. La gestión municipal de Les Naus ha abierto el tramo más incómodo de su mandato y ha alimentado dudas sobre su futuro político. La investigación judicial analiza las adjudicaciones de viviendas protegidas con cargos municipales, familiares de responsables públicos y perfiles vinculados al entorno local bajo el foco. Entre las consecuencias políticas ya conocidas figuran la dimisión de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, adjudicataria de una vivienda, y la salida de María Pérez-Hickman como directora general municipal después de trascender que dos hijos y un sobrino suyos figuraban entre los beneficiarios.

Tellado ha cerrado filas con el alcalde también en ese punto. Preguntado por Les Naus, ha defendido que Barcala ha actuado “con total transparencia” y ha remitido tanto a la investigación judicial como a las comisiones abiertas. El respaldo contrasta con la evolución política del caso. Barcala compareció al inicio del escándalo para prometer que llegaría hasta el final “caiga quien caiga” pero con el paso de las semanas la gestión municipal ha ido derivando hacia una posición más defensiva, marcada por las críticas de la oposición y por los reproches de la jueza instructora al Ayuntamiento por las dificultades para acceder a documentación vinculada a la investigación.

La confirmación de Barcala permite al PP cerrar, al menos de momento, el debate sobre la candidatura municipal en Alicante. El alcalde conserva como principal argumento electoral el peso territorial logrado en 2023, cuando el PP superó el 40 % del voto en la ciudad. Tellado ha utilizado precisamente ese dato para reforzar su continuidad y presentar a Barcala como uno de los alcaldes fuertes del partido en España. El mensaje busca blindar al primer edil frente al ruido interno y trasladar que Génova no ve ahora motivo para abrir una sucesión local.

Vamos a responder al respaldo del partido trabajando para seguir gobernando Alicante Luis Barcala — Alcalde de Alicante (PP)

La firmeza con Barcala contrasta, sin embargo, con la cautela que Tellado ha mostrado al hablar del futuro del PPCV y de Juanfran Pérez Llorca. El secretario general del PP ha evitado poner fecha al congreso autonómico de los populares valencianos y tampoco ha ratificado de forma expresa al presidente de la Generalitat como candidato para las próximas elecciones autonómicas. Se ha limitado a señalar que ahora lo importante es que el Consell trabaje y que, cuando lleguen las convocatorias electorales, se tomarán las decisiones oportunas.

Esa diferencia deja dos mensajes distintos en una misma visita. En Alicante capital, Génova despeja el cartel y confirma a Barcala. En la Generalitat, mantiene margen de maniobra. El congreso del PPCV, que podría ratificar a Pérez Llorca como presidente del partido tras la salida traumática de Carlos Mazón, sigue sin fecha y acumula ya un año de retraso. Incluso se ha planteado la posibilidad de aparcarlo hasta después de las elecciones autonómicas, una opción que ha defendido la alcaldesa de València, María José Catalá.

Barcala obtiene así en Hogueras el respaldo que necesitaba para frenar especulaciones y recuperar iniciativa dentro del PP local. La confirmación no borra el impacto de Les Naus ni cierra las derivadas judiciales y políticas del caso pero sí fija el marco de partida para 2027. El alcalde volverá a intentar revalidar la Alcaldía y el partido nacional ha decidido no abrir ahora un relevo. La campaña municipal empieza, de alguna forma, entre monumentos, mascletás y una candidatura que Génova ha querido dejar atada antes de que las quinielas fueran a más.