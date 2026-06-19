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Génova confirma a Barcala como candidato del PP en Alicante en 2027

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, aprovecha su visita a Hogueras para anunciar que el actual alcalde volverá q encabezar la lista

Miguel Tellado atiende este viernes a los medios en Alicante mientras Luis Barcala le aplaude

Miguel Tellado atiende este viernes a los medios en Alicante mientras Luis Barcala le aplaude / Jose Navarro

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Borja Campoy

Borja Campoy

Luis Barcala será el candidato del PP en las elecciones municipales que se celebrarán el Alicante el próximo año 2027. Así lo ha anunciado este viernes en una comparecencia ante los medios el número dos de Génova, el gallego Miguel Tellado. El secretario general de los populares ha aprovechado su visita a las Hogueras para confirmar que el actual alcalde volverá a encabezar la lista, saliendo al paso de unos rumores que iban al alza en contra de la continuidad de Barcala, sobre todo a raíz del escándalo de Les Naus y la vivienda protegida.

En los últimos días habían aparecido varios nombres como posibles sustitutos de Barcala, entre ellos los del conseller de Hacienda José Antonio Rovira, el secretario autonómico Raúl Mérida, el abogado Fernando Candela o el concejal del equipo de gobierno del propio Barcala Antonio Peral, unos nombres que se habían sumado a otros que ya se estaban manejando con anterioridad, como el del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez. Génova ha querido salir al paso antes de que las quinielas fueran a más y ha confirmado a Barcala como alcaldable en 2027 cuando la ciudad se encuentra ya inmersa en la celebración de las Hogueras.

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