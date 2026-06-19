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El Hospital de Sant Joan incorpora monitores inalámbricos y sumergibles para mantener el control fetal mientras la mujer camina o se ducha

La tecnología permite usar la bañera de los paritorios en la fase de dilatación y mantener constante la vigilancia clínica de madre y bebé

¿Cómo afecta la contaminación ambiental en el embarazo y su descendencia?

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Redacción

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J. Hernández

J. Hernández

El Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant ha equipado sus cinco paritorios con nuevos monitores maternofetales inalámbricos y sumergibles que permiten la movilidad de las mujeres durante el trabajo de parto sin interrumpir en ningún momento la vigilancia clínica de la madre y del bebé. La incorporación de esta tecnología supone un importante avance en la atención obstétrica del centro, ya que permite realizar una monitorización continua mientras la gestante camina, utiliza la ducha, cambia de postura o emplea distintos recursos disponibles en el paritorio para aliviar el dolor y favorecer la progresión del parto.

Ahora pueden moverse libremente, lo que facilita la bajada del bebé en la pelvis

Sara Bastante

— Matrona

Hasta ahora, los monitores convencionales limitaban la movilidad debido a la longitud de los cables y obligaban a retirar temporalmente el dispositivo cuando la paciente necesitaba ducharse o acudir al baño.

“Antes tenían que estar más encamadas porque el cable medía apenas un metro y medio. Ahora pueden moverse libremente, acercarse al aseo, darse una ducha o caminar, lo que facilita la bajada del bebé en la pelvis”, explica la matrona del hospital Sara Bastante.

El anterior sistema mantenía a las gestantes más tiempo encamadas porque el cable medía apenas un metro y medio

Alivio no farmacológico

Los cinco paritorios de este centro disponen de ducha individual, un recurso utilizado habitualmente como medida de alivio no farmacológico del dolor durante la dilatación. Los nuevos monitores permiten emplear este recurso sin necesidad de interrumpir la monitorización fetal y el control del bienestar fetal.

Además, al tratarse de equipos sumergibles, será posible utilizar la bañera instalada en uno de los paritorios durante la fase de dilatación y ampliar así las opciones disponibles para las mujeres durante el parto.

La libertad de movimiento facilita también el uso de espalderas y la adopción de diferentes posiciones que pueden contribuir al progreso fisiológico del parto y al bienestar de la gestante.

Nuevos monitores inalámbricos en los paritorios del Hospital de Sant Joan

Nuevos monitores inalámbricos en los paritorios del Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

Libertad de movimiento

La principal ventaja de estos equipos es que permiten compatibilizar la libertad de movimiento con un seguimiento continuo del bienestar materno y fetal. De este modo, el personal sanitario mantiene en todo momento la supervisión clínica del parto sin limitar la autonomía de la paciente.

Antes, si tenían que darse una ducha o ir al baño, había que quitarles el monitor

Isabel Robles

— Matrona

“Ahora es una manera de que ellas hagan todo lo que quieran hacer en cuanto al movimiento y sin perder seguridad. Antes, si tenían que darse una ducha o ir al baño, había que quitarles el monitor”, destaca la matrona del centro hospitalario Isabel Robles.

Los nuevos monitores incorporan además mejoras tecnológicas que optimizan la calidad del registro clínico. Entre otras prestaciones, permiten captar con mayor precisión la frecuencia cardiaca fetal y registrar simultáneamente el pulso materno sin necesidad de sensores adicionales.

Corazón

“Captan mucho mejor el corazón del bebé y registran también el pulso materno sin tener que colocar dispositivos adicionales”, añade la matrona Elena Gómez.

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Captan mucho mejor el corazón del bebé y registran también el pulso materno sin tener que colocar dispositivos adicionales

Elena Gómez

— Matrona

La incorporación de esta tecnología refuerza la apuesta del Servicio de Ginecología y Obstetricia por una atención al parto más personalizada, más respetuosa y centrada en las necesidades de las mujeres, lo que favorece su bienestar, su capacidad de decisión y su participación activa durante todo el proceso.

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