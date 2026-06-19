Luz verde a la licitación del colegio La Cañada del Fenollar tras seis años de espera y riesgo de inundación

Una luz al final de un largo túnel para el colegio de Alicante que se quedó a la cola del Plan Edificant y, en definitiva, de las decisiones políticas pese correr peligro de inundarse. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado sacar a licitación la construcción del colegio público (CEIP) La Cañada del Fenollar, con un presupuesto base de 5,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. Sus alumnos y profesores han tenido que esperar seis años desde que el equipo de gobierno y la Generalitat lo incluyeran en el programa autonómico para construir un nuevo centro educativo más grande y en otra parcela más segura.

Tras una larga lucha de su comunidad educativa, que se remonta incluso a hace 15 años para sacar a los niños de un barranco inundable, ha llegado el desbloqueo. Las instalaciones educativas se construirán en los terrenos municipales, entre las calles Aucuba y Madroño, y contarán con cuatro aulas de Educación Infantil y seis de Primaria, además de otras tres aulas ordinarias adicionales, aulas de apoyo y educación especial, cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasio, salas polivalentes, almacén, biblioteca, vivienda para el conserje, todo con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados, que se eleva hasta los 3.380 metros cuadrados construidos.

Recreación del nuevo CEIP La Cañada del Fenollar de Alicante / INFORMACIÓN

El centro tendrá cuatro aulas de Infantil y seis de Primaria

Además, contará con otros 2.420 metros cuadrados de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos para Infantil y Primaria, huerto escolar, zonas ajardinada y aparcamiento de automóviles.

El proyecto se desarrolla en dos plantas, una planta baja en forma de U con recorridos perimetrales que salvan el desnivel de la parcela. Y una primera planta con acceso exterior e interior desde planta baja que complementa el resto del programa de aulas.

En el centro de la U se sitúa el patio exterior abierto, alrededor del cual se desarrolla el programa del colegio. El resto de la parcela se complementa con una pista polideportiva, huerto, espacios verdes y aparcamiento. Hay un acceso principal, al sureste, vinculado a los servicios administrativos y externos, aulas y estancias de uso interno. Y otro acceso noreste, para tráfico rodado, donde se sitúan las instalaciones, mercancías y el acceso al aparcamiento.

El colegio La Cañada, situado en una rambla, lleva 15 años a la espera de su nueva ubicación / Pilar Cortés

El Ayuntamiento celebra el desbloqueo

"La licitación del CEIP La Cañada del Fenollar es un paso definitivo hacia la construcción de este centro tan necesario, con el que damos respuesta a una reivindicación histórica de las familias, que gracias al trabajo conjunto de este equipo de Gobierno y la Generalitat, por fin se va a hacer realidad”, ha expuesto la concejal de Educación, Mari Carmen de España. Este centro, añade, “da respuesta a una demanda justa de la comunidad educativa y ofrece a los niños y niñas de La Cañada y las partidas rurales un espacio moderno, seguro y plenamente adaptado a las necesidades educativas actuales”.

El nuevo colegio de La Cañada “no es solo un edificio, es una mejora en la calidad educativa y en la igualdad de oportunidades para muchas familias, es el resultado de una gestión seria, una planificación responsable y del compromiso firme de este Gobierno municipal y de la Generalitat con la educación pública", concluye De España.