Protestas a las puertas de los hospitales para cerrar la huelga: "Los médicos estamos pidiendo ayuda a gritos"

Médicos se han concentrado este viernes durante 20 minutos a las puertas de los hospitales de la provincia de Alicante como broche a la semana de huelga de este mes de junio. Así ha sido ante el Doctor Balmis de Alicante, Sant Joan, Elche, Elda, Orihuela, Marina Baixa y Alcoy, así como ante el centro sanitario integrado de Dénia. De este modo se cierran las últimas movilizaciones contra el Ministerio y la Conselleria de Sanidad en demanda de mejoras laborales y salariales con un mensaje unánime: "Los médicos estamos pidiendo ayuda a gritos".

La que ha sido quinta semana de paros este año tuvo como acto central la manifestación del miércoles por la tarde por el centro de Alicante y el autobús del cambio que recorrió los hospitales de Alicante y Sant Joan y varios centros de salud de ambos departamentos para explicar a los pacientes sus reivindicaciones y recabar su apoyo.

En Elche, por ejemplo, el Hospital General mantiene el pulso de la protesta y reúne cada convocatoria a decenas de facultativos que siguen recordando con pitos y banderas sus reivindicaciones, organizados por el Sindicato Médico.

En otros se ha procedido hoy a la lectura de manifiestos. Es el caso del Hospital de Sant Joan, donde los facultativos han denunciado la situación de sobrecarga y una falta de profesionales que consideran insostenible. El manifiesto recuerda la vinculación histórica y emocional de los profesionales con el centro y subraya que «hoy, los médicos de este hospital estamos pidiendo ayuda a gritos».

Créditos de formación

Los facultativos aseguran que tras cada bata blanca hay «más de 300 créditos de formación», varios años de especialización y una gran responsabilidad, pero afirman con rotundidad: «Estamos cansados, estamos agotados» y «No podemos más».

El texto pone de manifiesto que la población del departamento ha crecido desde principios de los años 2000 desde 180.000 habitantes hasta más de 250.000, mientras que las plantillas apenas han aumentado. Denuncian la falta de especialistas en numerosas áreas y rechazan que la respuesta habitual siga siendo pedir «un esfuerzo más». En ese sentido, llaman a abandonar el voluntarismo y a dejar de asumir actividad extraordinaria para «destapar la gran vergüenza de nuestro sistema sanitario: que lo que faltan son médicos».

Concentraciones a las puertas de los hospitales de Alicante, Sant Joan, La Vila, Elche, Elda, Orihuela y Alcoy, y del centro de salud de Dénia, hacen visible su malestar / INFORMACIÓN

Pocas sustituciones

También alertan sobre la escasa cobertura de las vacaciones. Según explican, durante el verano «de cada cien días de vacaciones de médicos, solo se sustituyen dieciséis». A ello añaden un grave problema de retención de talento, ya que muchos residentes formados en el hospital acaban marchándose a otros departamentos, a la sanidad privada o al extranjero.

En el ámbito nacional, recuerdan que la huelga indefinida de los médicos alcanza ya su quinta semana y lamentan que «ni la ministra ni el Conseller han movido un dedo para sentarse a hablar con nosotros». Critican además el proyecto de Estatuto Marco por considerar que deja fuera a los facultativos y denuncian que se hayan establecido «jornadas máximas y descansos asegurados para todos, menos para nosotros».

El manifiesto insiste en que los médicos trabajan por vocación, pero también por unas condiciones laborales dignas. «Trabajamos por dinero», afirman, y advierten de que «un médico reventado de guardias comete más errores» y que «un médico cansado y desmotivado es un médico que se equivoca más, se actualiza menos y se entrega menos». Alertan de que, cuando un médico abandona la sanidad pública, «esos ya no vuelven».

Listas de espera

Los facultativos recuerdan que las listas de espera representan personas concretas y sostienen que «cuando nosotros perdemos, no perdemos solo nosotros. Pierden los pacientes. Pierde la sanidad pública». Por ello, piden a la ciudadanía que no considere sus reivindicaciones como «cosa de los médicos», sino como una defensa del sistema sanitario público.

Estos profesionales hacen un llamamiento a sus compañeros para seguir cumpliendo con su deber «de manera exquisita, estricta y profesional», pero sin seguir compensando con esfuerzo personal las carencias estructurales. Concluyen asegurando que las movilizaciones continuarán y reivindicando un estatuto propio para la profesión médica bajo un lema repetido tres veces al final del acto: «Sin médicos no hay sanidad».