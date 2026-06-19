Mari Carmen Díez: "Aprender a respetar y sentirse parte de una comunidad es tan importante como cualquier contenido académico"

Es el libro número 25 de su trayectoria como autora. ¿Qué significa para usted esta publicación?

Es muy especial porque reúne muchas de las reflexiones que he ido haciendo a lo largo de años de trabajo en la escuela. He publicado libros sobre pedagogía, experiencias educativas o poesía en el aula, pero en este caso he querido centrarme en algo que aparecía de forma dispersa en mis escritos, la dimensión grupal. A partir de las preguntas que me hacían muchos docentes, me di cuenta de que hacía falta reflexionar más sobre cómo vivimos y construimos los grupos en la escuela.

Pone el acento en las relaciones, los vínculos y lo grupal. ¿Qué importancia tiene esa dimensión emocional en la enseñanza?

Durante mucho tiempo la educación emocional no se tuvo en cuenta. En Infantil, sin embargo, es fundamental. Si un niño se siente seguro y establece buenos vínculos con la maestra y con sus compañeros, aprenderá. Pero, además del aspecto afectivo individual, me interesaba hablar de lo grupal. Siempre vivimos en grupos: el aula, el equipo docente, las familias. Saber encontrar un lugar en ellos, sentirse cómodo y respetado, es muy importante para el desarrollo personal.

En su nuevo trabajo defiende que educar no es solo acompañar individualidades, sino también construir comunidad. ¿Por qué es tan importante?

Porque desde muy pequeños los niños tienen que aprender que existen los demás. La maestra debe nombrarlos, valorarlos a todos y enseñar que los otros sienten igual que uno mismo. Si se trabaja esto desde los primeros años, aparecen gestos de empatía muy profundos. He visto niños acompañar a otros simplemente cogiéndoles de la mano cuando estaban tristes. Cuando aprendes a querer y respetar a los demás, es mucho más difícil que aparezcan conductas de agresión o exclusión.

Mari Carmen Díez, con su nuevo libro "Pétalos de rosa" / INFORMACIÓN

Con cuatro o cinco años se detectan tendencias a burlarse de otros. Es importante intervenir y no dejar pasar esas conductas

¿Puede ayudar ese trabajo comunitario a prevenir problemas como el bullying?

Sin duda. La prevención empieza muy pronto. Hay que crear un ambiente donde el respeto y el cuidado estén siempre presentes, pero también observar a cada niño. Incluso con cuatro o cinco años se detectan tendencias a burlarse de otros. Es importante intervenir y no dejar pasar esas conductas. Los niños son muy maleables a esas edades y una actuación clara del adulto puede corregir situaciones antes de que se conviertan en problemas más graves.

En el libro relata experiencias concretas de aula. ¿Qué le han enseñado?

Que hay que actuar cuando aparece una burla o una situación de humillación. Recuerdo el caso de un niño con discapacidad al que algunos compañeros utilizaban como objeto de diversión. Ellos decían que era su amigo, pero yo veía la burla. Hay que señalar esas conductas y poner límites. También hay que mirar tanto al niño que recibe el daño como a quien lo provoca, porque detrás de cada comportamiento suele haber una historia que comprender.

Hay mucha sobreprotección y, además, una cierta adultización temprana

¿Cree que actualmente existe una sobreprotección de los niños por parte de las familias?

Hay mucha sobreprotección y, además, una cierta adultización temprana. A menudo se les permite decidir demasiado pronto sobre todo y se evita cualquier frustración. El problema es que los niños necesitan aprender a tolerar pequeñas dificultades y límites. Cuando eso no ocurre, se vuelven más exigentes y menos capaces de aceptar que las cosas no siempre salen como desean.

¿Qué mensaje principal le gustaría transmitir con este libro?

Que la escuela debe cuidar tanto los aprendizajes como las relaciones. Aprender a convivir, respetar, acompañar y sentirse parte de una comunidad es tan importante como cualquier contenido académico. Si trabajáramos más estos aspectos desde la infancia, tendríamos una sociedad mucho mejor.