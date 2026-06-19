Sanidad cerrará un mínimo de 700 camas en todo el verano en los hospitales de la provincia de Alicante

La Conselleria de Sanidad cerrará un mínimo de 250 camas al mes este verano en los hospitales públicos de la provincia de Alicante, es decir, unas 750 entre julio y septiembre. A nivel autonómico, solo en agosto serán más de 600. Así se desprende de la información que ha podido conocer este diario de fuentes sindicales y del personal ya que el departamento de Marciano Gómez no ha ofrecido este año datos por departamentos a los representantes de los trabajadores como sí en las últimas campañas. Lo que se conoce son los datos de la planificación global, con un plan de vacaciones de 85 millones de euros, tres más que en el ejercicio anterior.

Según Gómez, la Generalitat incrementará este verano un 4 % los recursos destinados a sustituciones respecto al año anterior y se abrirán 25 consultorios auxiliares en las playas, de ellos cinco en la provincia de Alicante, en concreto los de Calp La Fossa, Xàbia Arenal, Alicante Urbanova, Santa Pola Casa del Mar y Dénia Les Marines, en este último caso su apertura está condicionada a unas gestiones pendientes del Ayuntamiento. Es uno menos que el año pasado, cuando también abrió Santa Pola-Playa Lisa. Asimismo, se reforzará con personal 74 centros de salud en todo el territorio autonómico, de ellos treinta en las comarcas alicantinas.

Planificación

La conselleria prevé destinar alrededor de 85 millones de euros al plan de vacaciones y refuerzo asistencial, con una contratación estimada de entre 9.000 y 10.000 profesionales para cubrir las necesidades derivadas de las vacaciones del personal y de la actividad asistencial prevista durante los meses de julio, agosto y septiembre. Gómez ha explicado que la planificación de las plantillas se realiza en función de las previsiones de demanda de cada departamento de salud y del derecho de los trabajadores a disfrutar de sus periodos de descanso, con el objetivo de garantizar la asistencia sanitaria durante el verano.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, el principal de la provincia, cerrará este próximo verano un total de 215 camas en todo el verano, de ellas 77 en julio, 87 en agosto y 51 en septiembre frente a las 69 que se clausuraron cada mes del verano pasado. La principal novedad es que por primera vez se cierra la planta de Ginecología, sumándose a otras más habituales que se utilizan para el reagrupamiento de espacios en verano como Digestivo, Traumatología y la Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI). En la segunda quincena de junio y en la primera de octubre no está previsto bloquear camas.

Límite de gasto

Estos datos aparecen en la propuesta del plan de vacaciones 2026 que la gerencia del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General ha remitido a la junta de personal donde se puntualiza que se hará esta remodelación «si la presión asistencial lo permite». En el documento figura que la Conselleria de Sanidad ha establecido un límite del gasto del plan para el área de salud en algo más de 5,5 millones de euros, frente a los 5,2 del verano del año 2025, «teniendo en cuenta la necesidad de contar con el máximo posible de recursos humanos disponibles».

En agosto fucionarán la mitad de los quirófanos del Hospital Doctor Balmis

En cuanto a los quirófanos, también hay recortes debido a la merma de actividad por las vacaciones de los profesionales. Lo habitual es que funcionen 24. Sin embargo, en julio habrá disponibles en torno a la quincena para operaciones con anestesia general; en agosto una decena y en septiembre entre doce y quince, por dos de anestesia local en cada uno de los meses estivales.

En el Hospital de Sant Joan estarán cerradas en total 48 camas durante todo el verano. De ellas, 36 de hospitalización en Medicina Interna, donde se realizan obras. Además, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se suspende actividad en cinco camas quedando con actividad 10 camas. En UCI Neonatal se cierran 3 camas quedando activas tres.

"Nos dicen que en este servicio ante una necesidad de incremento de aforo habría posibilidad de reapertura del 80% de la capacidad con dotación extra de personal", explican desde CC OO. En Neonatos se cerrarán cuatro camas quedando activas otras tantas mientras en los quirófanos programados se mantiene un 61% de la actividad en julio, el 62% en agosto y el 63% en septiembre. Hace dos veranos, este centro prescindió de 35 camas por mes.

La excepción

En cuanto al Hospital de la Marina Baixa cierra una planta durante todo el verano que es de 34 camas. En cambio, el Hospital de Torrevieja, en plena costa y zona de gran afluencia turística, no cierra plantas ni suprime camas, manteniendo las habituales.

El Hospital de la Vega Baja, en Orihuela, que además está en obras, prescindirá de diez camas, y el Virgen de los Lirios de Alcoy, de diez en el mes de agosto exclusivamente.

Por su parte, informa UGT, el Virgen de la Salud de Elda tendrá 35 camas menos en verano, y el Hospital General de Elche cerrará una hemiplanta de 30 camas. El pasado verano acometió un reagrupamiento de camas en julio, agosto y septiembre con el cierre de la cuarta planta derecha e izquierda, y un total de 54 camas. Es decir, este año son menos. El Hospital de la Marina Alta, en Dénia, no maneja información.

El Hospital de Torrevieja, en plena zona costera, opta por mantener abiertas todas sus camas y plantas

"Solo conocemos los cierres parciales de los departamentos. El plan de vacaciones que ha presentado la Conselleria de Sanidad no llega a cubrir toda la demanda asistencial. Además, aunque solo conocemos los cierres parciales de algunos departamentos, consideramos que no debería concebirse como algo normal que en el periodo estival se cierren las camas porque aunque la población tiene movilidad en esta época, por el cambio climático y la ola de calor, cada vez existen más patologías asociadas a las altas temperaturas y sigue habiendo ingresos hospitalarios. Además, con las listas de espera pendientes y la alta demanda, es inasumible que estos cierren porque empeorará la situación de la sanidad pública", afirma Eva Plana, responsable de Salud, Servicios Sociosanitario y Dependencia en UGT Servéis Publics PV.

Desde CCOO define esta falta de concreción como "falta de transparencia" respecto al "reagrupamiento de camas hospitalarias, del cual no se informa".