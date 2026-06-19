La Aemet avisa de un fin de semana de Hogueras sofocante: calima, calor intenso y noches tórridas en Alicante

Alicante afronta el gran fin de semana de las Hogueras 2026 con una previsión plenamente veraniega y sin amenaza de lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé tres jornadas marcadas por el sol, el calor y la presencia de polvo en suspensión, en un escenario muy favorable para disfrutar de los actos festivos al aire libre.

La estabilidad será la nota dominante en toda la provincia desde este viernes hasta el domingo. Aunque podrán aparecer algunas nubes bajas a primeras horas en puntos del litoral norte y nubes altas durante algunos momentos del fin de semana, no se esperan precipitaciones y el ambiente será mayoritariamente despejado.

Las temperaturas se mantendrán altas y tenderán a subir ligeramente conforme avancen los días. El calor será especialmente intenso en las comarcas del interior y del sur de la provincia, donde municipios como Orihuela, Elche, Elda o Alcoy alcanzarán o superarán ampliamente los 35 grados durante el fin de semana. En la costa, los valores serán algo más suaves, aunque igualmente propios de pleno verano.

Uno de los aspectos más destacados será el aumento de las temperaturas nocturnas. Numerosos municipios del litoral encadenarán noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados. En Alicante capital, las mínimas pasarán de 20 grados este viernes a 25 grados el domingo, lo que podría dejar la primera noche tórrida de estas Hogueras, con temperaturas que no bajarán de los 25 grados durante la madrugada.

Además, la calima podrá dejar cielos algo más blanquecinos o velados, especialmente entre el viernes y el sábado, aunque sin afectar al desarrollo de los actos festivos. El viento de nordeste será protagonista en el litoral, con rachas moderadas en algunos momentos, mientras que en el interior predominarán las brisas de componente este durante las tardes.

El tiempo en Alicante

Alicante capital afronta el fin de semana de las Hogueras con una previsión plenamente favorable para disfrutar de la fiesta en la calle. El sol será el gran protagonista desde este viernes y se mantendrá durante todo el fin de semana, sin riesgo de lluvia y con temperaturas claramente veraniegas.

Este viernes se alcanzarán los 32 grados, mientras que el sábado y el domingo los termómetros subirán hasta los 33 grados. Las noches también serán cada vez más cálidas en plena celebración de las Hogueras. La mínima prevista para el viernes será de 20 grados y la del sábado de 23, valores propios de una noche tropical. El domingo, además, la temperatura mínima no bajará de los 25 grados, lo que supondrá la primera noche tórrida o ecuatorial de este mes de junio en alicante.El viento de levante y nordeste aportará algo de alivio durante las tardes, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso durante las horas centrales y muy agradable para los actos festivos nocturnos.

El tiempo en Elche

Elche afrontará un fin de semana marcado por el calor y la estabilidad atmosférica. El sol dominará durante los tres días y las temperaturas irán ganando fuerza conforme avance el fin de semana, dejando un ambiente plenamente veraniego tanto de día como de noche.

Este viernes se alcanzarán los 35 grados, una máxima que se repetirá el sábado antes de subir hasta los 36 grados el domingo. Las noches también serán cada vez más cálidas, con mínimas de 20, 22 y 23 grados respectivamente, lo que garantiza noches tropicales durante todo el fin de semana. La presencia de polvo en suspensión podría dejar cielos algo más velados en algunos momentos, pero sin riesgo de lluvia. El viento de componente este y nordeste aportará algo de alivio durante las tardes, pero el calor seguirá siendo protagonista en el

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará de un fin de semana plenamente veraniego, con predominio del sol, ausencia total de lluvias y temperaturas que irán subiendo progresivamente conforme avancen los días. El ambiente será muy favorable para disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre.

Las máximas pasarán de los 31 grados previstos para este viernes a los 32 del sábado y los 33 del domingo. Las noches también serán cada vez más cálidas, con mínimas de 22 y 24 grados, por lo que el municipio encadenará varias noches tropicales. Además, la presencia de polvo en suspensión podrá dejar los cielos algo más blanquecinos en algunos momentos del fin de semana.

El viento de componente norte y nordeste ganará intensidad en distintos momentos, especialmente el sábado, cuando podrían registrarse rachas cercanas a los 65 km/h. Aun así, la estabilidad atmosférica será la nota dominante durante todo el fin de semana en la capital turística de la Costa Blanca.

El tiempo en Elda

Elda será uno de los municipios más calurosos de la provincia durante este fin de semana. La estabilidad atmosférica será absoluta, con cielos poco nubosos o despejados, ausencia de lluvias y un progresivo aumento de las temperaturas que culminará el domingo.

Las máximas alcanzarán los 34 grados este viernes, subirán hasta los 36 el sábado y llegarán a los 37 grados el domingo, en un claro episodio de calor veraniego en el interior del Vinalopó. Las mínimas se mantendrán entre los 17 y los 19 grados, por lo que las noches seguirán siendo relativamente llevaderas pese al calor diurno.

La presencia de polvo en suspensión podrá dejar el cielo algo velado por momentos, especialmente entre el viernes y el sábado. Además, el viento de componente este y sureste irá ganando protagonismo durante las tardes, aunque sin impedir que el calor se convierta en el gran protagonista del fin de semana.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afrontará un fin de semana estable y plenamente veraniego, con muchas horas de sol, ausencia de lluvias y temperaturas muy constantes entre el viernes y el domingo. El ambiente será cálido durante el día y cada vez más suave durante la noche, en un escenario ideal para disfrutar de la costa.

Las máximas se moverán entre los 28 y los 29 grados durante todo el fin de semana, mientras que las mínimas pasarán de 21 grados el viernes a 24 el domingo. Esto permitirá encadenar varias noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados durante la madrugada.

El viento de levante y nordeste será uno de los protagonistas, especialmente entre el sábado y el domingo, cuando podrían registrarse rachas de hasta 60 km/h. A pesar de ello, el tiempo seguirá siendo estable y el polvo en suspensión podría dejar los cielos ligeramente velados en algunos momentos.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afrontará un fin de semana plenamente veraniego, con temperaturas muy elevadas, cielos despejados y ausencia total de precipitaciones. La estabilidad atmosférica será la tónica dominante durante los tres días, con un ambiente muy cálido especialmente durante las horas centrales.

Las máximas alcanzarán los 34 grados este viernes y subirán hasta los 35 grados tanto el sábado como el domingo, situando a la Vega Baja entre las zonas más calurosas de la provincia. Las mínimas también irán en ascenso, pasando de 20 grados el viernes a 22 el domingo, por lo que todas las madrugadas serán tropicales.

El polvo en suspensión podrá dejar el cielo ligeramente velado en algunos momentos del fin de semana, aunque sin afectar al predominio del sol. Además, el viento de componente este ganará algo de intensidad durante las tardes, aportando un ligero alivio frente al calor, especialmente al final del día.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá un fin de semana de tiempo estable y claramente veraniego, con predominio del sol, algunas nubes altas pasajeras y temperaturas que irán en aumento conforme avancen los días. No se esperan lluvias y el ambiente será muy favorable para disfrutar de actividades al aire libre.

Las máximas alcanzarán los 31 grados este viernes, subirán ligeramente hasta los 32 el sábado y se dispararán hasta los 36 grados el domingo, cuando se espera la jornada más calurosa del fin de semana en la ciudad. Las mínimas también aumentarán progresivamente, pasando de 16 grados a 18 grados entre el viernes y el domingo.

La presencia de polvo en suspensión podrá dejar los cielos algo velados en algunos momentos, especialmente entre el viernes y el sábado. El viento de componente nordeste se mantendrá flojo durante todo el fin de semana, por lo que apenas mitigará el ascenso de las temperaturas previsto para el interior de la provincia.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará un fin de semana muy estable, con predominio del sol, algunas nubes bajas a primeras horas y temperaturas plenamente veraniegas, aunque más suaves que en otros puntos de la provincia gracias a la influencia del Mediterráneo.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 30 grados durante los tres días, con ligeras variaciones entre el viernes y el domingo. Las noches serán cálidas, con mínimas de entre 20 y 21 grados, lo que permitirá encadenar varias noches tropicales en el litoral norte.

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La humedad seguirá siendo elevada, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche, mientras que el viento de componente norte y nordeste soplará con cierta intensidad en algunos momentos del fin de semana. La presencia de polvo en suspensión podría dejar los cielos algo más velados, aunque sin riesgo de precipitaciones y con muchas horas de sol para disfrutar de la costa.