La venus de Alicante se suma a Instragram: el Ayuntamiento le abre un perfil oficial

El orgullo del Ayuntamiento de Alicante por la Venus hallada recientemente se hace evidente en multitud de actos recientes del gobierno municipal. Desde las ruedas de prensa que celebra el Consistorio cada martes (donde el busto preside las pantallas de la sala) a la mascletà de este jueves, donde el alcalde posó con la Bellea del Foc, sus damas de honor y las bellezas de diferentes hogueras, a las que entregó caretas con la imagen de la escultura.

Esta alegría por el hallazgo de un elemento patrimonial histórico se ha trasladado también a las redes sociales, donde el ejecutivo popular ha habilitado un perfil específico en Instagram para la Venus. Bajo el usuario "lavenusdealicanteoficial", el Consistorio comparte las novedades y publicaciones relativas a la escultura, que data aproximadamente de los siglos I y II después de Cristo.

En el perfil, que este viernes, 19 de junio, suma poco más de 60 seguidores y unas seis publicaciones, se pueden ver diferentes imágenes de la presentación oficial celebrada por el Ayuntamiento, la historia del busto y hasta un vídeo sobre el hallazgo.

"Un milagro"

En la presentación oficial de la escultura, que tuvo lugar el pasado mes de mayo, se explicó que la cabeza surgió al final de la intervención arqueológica vinculada a los trabajos de acondicionamiento paisajístico de la playa de La Almadraba, cuando la excavación estaba prácticamente acabando. José Manuel Pérez Burgos, arqueólogo jefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, definió ese momento como “muy emocionante” y habló directamente de un hallazgo casi milagroso. “Nos llevamos la sorpresa cuando estábamos acabando ya la intervención arqueológica tras meses de trabajos. En la zona inmediata de intervención, apareció en un terraplenado milagrosamente la cabeza escultórica”, explicó.

La pieza destaca por la delicadeza de la talla y por el material empleado. Pérez Burgos ha explicado que se trata de una cabeza de Venus con rasgos helenísticos, ejecutada en mármol blanco de alta calidad, posiblemente procedente de Italia, e incluso de Carrara. La forma del cabello y la fisonomía del rostro sitúan la obra en época altoimperial romana, entre los siglos I y II después de Cristo, aunque el arqueólogo se inclina por el siglo I. “Podría estar en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida”, ha afirmado para destacar su valor.

La Venus de Alicante se vincula al origen romano de la ciudad y al área de influencia de Lucentum. Los arqueólogos manejan dos posibilidades: que procediera de la propia ciudad romana o de una villa lujosa situada en su entorno, un espacio extramuros de gente pudiente, con pinturas, murales, termas y una casa señorial capaz de acoger una escultura de este nivel. El director arqueológico de la obra, José Ramón Ortega, ha recordado que la villa marítima está a unos 200 metros de Lucentum y que la mayor parte del material hallado corresponde a los siglos I y II después de Cristo.