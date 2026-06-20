El Ayuntamiento de Alicante envía a la jueza de Les Naus los correos que el vicealcalde dijo que no existían

El juzgado que investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus ha recibido una nueva remesa de correos electrónicos remitidos por el Ayuntamiento de Alicante. Se trataría de comunicaciones entre el servicio de Gestión Patrimonial y el vicesecretario municipal, Germán Pascual, y que la magistrada había reclamado tras detectar el PSOE, que ejerce la acusación particular, que no se habían aportado todos los correos sobre este escándalo de la segunda quincena de enero.

El juzgado había dado un plazo de cinco días al Ayuntamiento para que entregara unas comunicaciones que el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, aseguró esta semana en una comparecencia ante los medios de comunicación que “no existían”.

A instancia de los socialistas, la instructora reclamaba todas las comunicaciones registradas durante la segunda quincena de enero entre Patrimonio (el departamento que alertó de posibles irregularidades) y el vicesecretario (a cargo de la investigación interna, por orden del alcalde). Sin embargo, el equipo de gobierno había trasladado únicamente las de los últimos cinco días del mes, del 26 al 31 de enero. Faltaban los mensajes intercambiados entre el 15 y el 26 , pese a haber sido solicitados. Es decir, los vinculados al origen del escándalo. Con estos correos, se trata de indagar tanto el modo en que se comunicó lo detectado por Patrimonio pero, sobre todo, los cambios detectados entre los dos primeros escritos, que el Ayuntamiento considera borradores, y el definitivo, donde se eliminaron los nombres de personas del Ayuntamiento vinculadas a Les Naus así como la posible responsabilidad del Consistorio en este asunto.

El primer aviso por parte de la jefa de Patrimonio consta en un primer documento sin firmar en el que se apuntaba hacia personas concretas (la exedil Rocío Gómez, la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, y el arquitecto municipal Francisco Nieto) al tiempo que aludía al papel del Ayuntamiento.

Tras la apertura del expediente de averiguación interno, a las pocas horas de que el entorno de Alcaldía tuviera constancia de que INFORMACIÓN iba a destapar el escándalo, la funcionaria hizo llegar un segundo informe prácticamente calcado del primero, aunque eliminando las alusiones a los posibles implicados y suprimiendo también la advertencia relativa al Consistorio. Con estos correos, el juzgado trata de determinar en qué momento y el por qué de esas supresiones.

Algunos de estos correos, que ya forman parte de la causa, desvelan que el vicesecretario, quien desde hace dos décadas viene ejerciendo como secretario accidental, realizó en varias ocasiones sugerencias a Romero acerca de la confección de ese documento. Un escrito que fue la base para la denuncia del Ayuntamiento ante la Fiscalía, que se sumó a otras como la del PSOE, Sumar y la Generalitat.

Además de estos correos, el Ayuntamiento remitió otros anteriores donde la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general a raíz de estallar el caso, apremió a la Concejalía de Urbanismo a que concediera la licencia de obras para la construcción del residencial Les Naus, en el que ahora tienen pisos sus dos hijos y un sobrino y del que por entonces ya eran socios de la cooperativa. "Creo que el tema lleva mucho tiempo en danza y hay que tener en cuenta que desde que compraron la parcela han pasado muchas circunstancias que han agravado su situación (covid, incremento muy importante de la mano de obra y materiales de construcción, energía...), que está soportando dicha cooperativa. Intentemos no agravárselo más todavía nosotros", rezaba el correo.

Encontronazos

La segunda entrega de estos emails se ha producido tras varios encontronazos entre el Ayuntamiento y el juzgado a lo largo de la instrucción de la causa. Las citaciones a los técnicos de Patrimonio no llegaron y hubo que recurrir a la Policía para entregárselas. Posteriormente, tras haber pedido hasta en tres ocasiones documentación sobre el expediente, la magistrada tuvo que amenazar con imputar un delito de desobediencia al responsable de los servicios jurídicos si no se la entregaban.

La semana pasada después de que el PSOE detectara que había una laguna de diez días en las comunicaciones, el juzgado volvió a pedirle las que faltaban y le puso un plazo de cinco días. Esta vez el Ayuntamiento ha respondido y ha entregado una remesa de correos que ahora deberá ser estudiada. Tres días antes, el vicealcalde de Alicante había dicho que esos correos no existían. "Su señoría pidió los correos de un plazo concreto y se enviaron los de ese plazo, incluso más de lo que se pidió", apuntó Villar. "Evidentemente, hay días en los que no hay correos, por lo que no se envían correos de los días en los que no hubo. Se le va a comentar a la jueza que no se le envían porque en esos días que ella pide no hay emails", añadió el edil popular. Por el momento no ha trascendido cuál es el contenido de esa nueva documentación enviada en la segunda remesa.