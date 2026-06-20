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Hogueras de Alicante

El comisario jefe provincial de Alicante, Manuel Lafuente, premiado por la Peña Los Gorilas

La barraca centenaria celebra su tradicional almuerzo en honor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas

La Peña Los Gorilas, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas de Alicante

La Peña Los Gorilas, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas de Alicante

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Los premiados y distinguidos con miembros de la barraca. / Delgado

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P. Cerrada

La centenaria barraca Peña Los Gorilas, que cumple este año son 101 aniversario, ha celebrado este sábado su tradicional almuerzo en honor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas y ha premiado al comisario jefe provincial de Alicante, Manuel Lafuente, por su trayectoria y servicio a la ciudadanía de Alicante con el fin de garantizar la seguridad de todos los alicantinos.

Este año se celebra la cuarta edición de los Premios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la concesión del premio a Manuel Lafuente ha sido anunciada por el presidente de la Peña Los Gorilas, Luis Marco Marcos, a quien acompañaba el presidente de honor de la barraca más antigua de Alicante, Juan Rubio, y el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda. Lafuente, tras recibir la placa del premio, ha agradecido el reconocimiento y la labor que realiza la Peña Los Gorilas y ha resaltado que su trabajo está respaldado gracias al buen trabajo que realiza la plantilla de policías nacionales que dirige.

Además de este premio se han entregado menciones de honor de la centenaria barraca al teniente coronel Antonio Rodríguez Martínez, jefe del GOE III del Mando de Operaciones Especiales (MOE), y al exsubdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves.

El acto ha continuado con la concesión del título de socio de honor y la entrega de un polo y una insignia de la Peña Los Gorilas al general jefe del Mando de Operaciones Especiales (MOE), Miguel Ángel Jiménez Parejo; al teniente general y primer teniente de alcalde de Orihuela, Manuel Mestre; al subdelegado de Defensa en Alicante, Juan Navarro; al coronel jefe de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyato; al comandante naval de Alicante, el capitán de navío Rafael Torrecilla; al comisario principal jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa; al jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Alicante, Daniel González; al empresario Enrique Ortiz; al entrenador de fútbol Juande Ramos; y al subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda.

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Los distinguidos han agradecido el reconocimiento de la Peña Los Gorilas y la defensa del alicantinismo que realiza esta barraca decana. Con deseos de éxito para la selección de España en el mundial y el ansiado ascenso del Hércules, los asistentes a este almuerzo se han trasladado a la plaza de Luceros para ver la mascletà.

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