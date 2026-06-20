La fórmula del éxito: ¿de dónde salen las cifras récord en eventos como las Hogueras de Alicante?

El Ayuntamiento de Alicante anunció el pasado 2025 que las Hogueras habían supuesto un récord absoluto de visitantes, con más de dos millones de personas durante los días grandes. Unos datos que, en la práctica, suponían superar incluso a los datos oficiales de las anteriores Fallas de València, que estimaban en torno a 1,5 millones de personas. Sin embargo, la falta de una metodología clara con la que estimar estas cantidades y la ausencia de plazas alojativas y servicios para tal volumen de asistentes hizo desconfiar a los expertos, que destacaron la necesidad de una mayor claridad a la hora de abordar balances. Ante tal baile de números, una pregunta: ¿de dónde salen esas cifras?

Fuentes de la Policía Nacional han señalado a INFORMACIÓN que, en casos como manifestaciones, la brigada de Información y el jefe de servicio de Seguridad Ciudadana son los encargados de las estimaciones. Para ello, se tiene en cuenta tanto las dimensiones del espacio como la densidad de los asistentes. En el caso de protestas, solía contarse mediante el conteo de filas de personas, pero ahora, con la ayuda de nuevas tecnologías y la llegada de los drones, apuntan que las cifras son mucho más precisas.

En la misma línea, cuando se trata de espacios estáticos como pudiera ser la plaza de los Luceros durante una mascletà, se aplica una fórmula de densidad por metros cuadrados e incluso llega a tomarse una "muestra" en un espacio reducido para extrapolarla a la totalidad del entorno. A la hora de los disparos pirotécnicos, la Policía Nacional tiene comprobado que las aglomeraciones presentan cerca de cuatro personas por metro cuadrado, lo que unido a las dimensiones del enclave, arroja unas cifras superiores a las 120.000 personas en cada disparo.

En cambio, cuando se trata de eventos multitudinarios como las Hogueras, que ocupan varias jornadas e incluyen variables como pernoctaciones o la llegada de visitantes de fuera de la ciudad, el cálculo se complica. Juan Carlos Trujillo, catedrático de Lenguajes Informáticos de la Universidad de Alicante, remarca que los datos totales "pueden variar considerablemente en función de la metodología utilizada", por lo que un mismo acontecimiento puede contar con estimaciones distintas.

El experto apunta que un cálculo lo más completo posible incluye múltiples variables: se deben cruzar datos de transporte público (que son fácilmente trazables por el uso de abonos inteligentes y el pago con tarjeta) y comprobar las cifras de ocupación hotelera con las asociaciones del sector.

Ayuda de la tecnología

Al margen de esos métodos, Trujillo también destaca que, en la actualidad, los medios tecnológicos permiten hacer uso de múltiples herramientas para una aproximación más ajustada. En zonas en las que haya una red wifi pública, como la plaza del Ayuntamiento, es posible obtener los datos de todos los teléfonos móviles que se encuentren dentro de la zona de alcance, aunque no se conecten a internet. Además, también existe la opción de conocer la nacionalidad de los usuarios, para filtrar los datos con aún más detalle.

En la misma línea, las cámaras en la vía pública (en el caso de Alicante, más de 300) también sirven para afinar el cálculo. La captura de imágenes, previo paso por el filtro de la inteligencia artificial, no solo sirven para contemplar la afección al tráfico de las calles cortadas por racós y barracas, sino que permite articular una estimación de las personas que han pasado por un tramo concreto en un periodo de tiempo determinado.

Con todo ello, apunta el catedrático, "lo más importante es tener claro el objetivo, para qué se necesita esa cifra, y escoger la metodología adecuada". Esa es la mejor manera de que los datos que se ofrecen en eventos multitudinarios como manifestaciones, Santa Faz o las Hogueras sean lo más ajustados posible a la realidad, y no den la sensación de ser aproximaciones "al peso".