La Peña Los Gorilas, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas de Alicante

Los premiados y distinguidos con miembros de la barraca. / Delgado

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Alicante

La Peña Los Gorilas, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas de Alicante

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La centenaria barraca Peña Los Gorilas, que cumple este año son 101 aniversario, ha celebrado este sábado su tradicional almuerzo en honor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas y ha premiado al comisario jefe provincial de Alicante, Manuel Lafuente, por su trayectoria y servicio a la ciudadanía de Alicante con el fin de garantizar la seguridad de todos los alicantinos.

Luis Marco con el entrenador Juande Ramos.

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Luis Marco con el entrenador Juande Ramos.

Enrique Ortiz tras ser nombrado socio de honor.

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Enrique Ortiz tras ser nombrado socio de honor.

Juande Ramos con el subdelegado del gobierno, el presidente de honor de la barraca y el presidente de la Peña Los Gorilas.

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Juande Ramos con el subdelegado del gobierno, el presidente de honor de la barraca y el presidente de la Peña Los Gorilas.

Enrique Ortiz agradeciendo la distinción.

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Enrique Ortiz agradeciendo la distinción.

Distinción al jefe de la Policía Local de Alicante.

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Distinción al jefe de la Policía Local de Alicante.

Premio al comisario jefe provincial, Manuel Lafuente.

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Premio al comisario jefe provincial, Manuel Lafuente.

Luis Marco con Enrique Ortiz en el acto.

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Luis Marco con Enrique Ortiz en el acto.

Distinción al jefe del GOE III, Antonio Rodríguez.

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Distinción al jefe del GOE III, Antonio Rodríguez.

Distinción al coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Poyato.

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Distinción al coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Poyato.

Distinción al jefe de Bomberos de Alicante, Daniel González.

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Distinción al jefe de Bomberos de Alicante, Daniel González.

Premio al comisario jefe provincial, Manuel Lafuente.

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Premio al comisario jefe provincial, Manuel Lafuente.

Distinción al jefe de Bomberos de Alicante, Daniel González.

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Distinción al jefe de Bomberos de Alicante, Daniel González.

Distinción al exsubdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves.

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Distinción al exsubdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves.

Distinción al jefe de la Policía Local, José María Conesa.

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Distinción al jefe de la Policía Local, José María Conesa.

Distinción al jefe del GOE III, Antonio Rodríguez.

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Distinción al jefe del GOE III, Antonio Rodríguez.

El presidente de honor de la Peña Los Gorilas, Juan Rubio, y el presidente de la barraca, Luis Marco.

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El presidente de honor de la Peña Los Gorilas, Juan Rubio, y el presidente de la barraca, Luis Marco.

Distinción al comandante naval de Alicante, Rafael Torrecilla.

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Distinción al comandante naval de Alicante, Rafael Torrecilla.

Distinción al coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Poyato.

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Distinción al coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Poyato.

Distinción al subdelegado de Defensa, Juan Navarro.

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Distinción al subdelegado de Defensa, Juan Navarro.

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