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Alicante
La Peña Los Gorilas, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas de Alicante
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DELGADO
La centenaria barraca Peña Los Gorilas, que cumple este año son 101 aniversario, ha celebrado este sábado su tradicional almuerzo en honor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas y ha premiado al comisario jefe provincial de Alicante, Manuel Lafuente, por su trayectoria y servicio a la ciudadanía de Alicante con el fin de garantizar la seguridad de todos los alicantinos.