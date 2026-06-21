La alta toxicidad del cannabis sintético dispara los brotes psicóticos en menores en Alicante

El cannabis sintético se ha convertido en la principal preocupación de los profesionales que trabajan en el ámbito de las adicciones. La presencia de componentes desconocidos y la escasa percepción de peligro entre los jóvenes están provocando un incremento de los brotes psicóticos y otros trastornos mentales asociados al consumo. Así lo advierte Proyecto Hombre Alicante, que ha entregado sus altas terapéuticas y presentado su memoria de actividades de 2025, en el que atendió a 9.685 personas y consolidó su presencia en más del 80 % de los municipios de la provincia. Ocho de cada diez personas que alcanzan el alta y continúan en seguimiento mantienen una vida saludable y socialmente responsable.

Pese a alto índice de protección juvenil, la directora de la Fundación Proyecto Hombre Alicante, Consagración Jareño, asegura que la evolución de las sustancias consumidas en los últimos años ha incrementado notablemente los riesgos. «Estamos ante productos sintéticos con una toxicidad muy alta y, en muchos casos, ni siquiera quienes los consumen saben qué contienen realmente», explica.

La entidad detecta que el cannabis y el alcohol continúan siendo las principales sustancias presentes entre los adolescentes que llegan a los programas de prevención y tratamiento. La edad media de inicio se sitúa entre los 14 y los 15 años, aunque existen consumos cada vez más precoces, incluso a los 13. «La preocupación más importante está en la escasa percepción del riesgo. Muchos jóvenes consideran que el cannabis es una sustancia poco peligrosa y no son conscientes de las consecuencias que puede tener sobre su salud mental», señala Jareño.

Muchos jóvenes consideran que el cannabis es una sustancia poco peligrosa y no son conscientes de las consecuencias que puede tener sobre su salud mental Consagración Jareño — Directora de la Fundación Proyecto Hombre Alicante

Un hombre enciende un cigarrillo de marihuana / INFORMACIÓN

Episodios psiquiátricos

Los profesionales alertan de que las modificaciones químicas constantes que se realizan en laboratorios clandestinos dificultan conocer exactamente qué contienen estas drogas. Esa incertidumbre provoca que aumenten los episodios psiquiátricos y las complicaciones asociadas.

«Estamos viendo más brotes psicóticos y más trastornos mentales vinculados al consumo. El problema es que muchas veces ni siquiera los análisis permiten determinar con precisión qué se ha consumido, porque las sustancias están muy adulteradas». Ocurre también con la cocaína, principal motivo de tratamiento entre los adultos, los especialistas también observan un importante nivel de adulteración. «Hay personas convencidas de haber consumido cocaína y, cuando se realizan análisis, estos ni siquiera confirman su presencia. Eso demuestra hasta qué punto desconocemos qué sustancias circulan actualmente», añade.

El consumo de alcohol sigue acompañando al cannabis entre los más jóvenes. Los especialistas explican que se trata de una ingesta asociada fundamentalmente al ocio y al botellón, con consumos intensivos concentrados durante los fines de semana. Así como la cocaína rosa.

Proyecto Hombre Alicante entrega sus altas terapéuticas del último año / INFORMACIÓN

Redes sociales y juego

Las adicciones comportamentales han ganado peso. Entre un 16 y un 17 % de los jóvenes atendidos presenta problemas relacionados con las redes sociales o con el juego. Mientras que en las chicas predomina el uso compulsivo de las plataformas digitales, en los chicos son más frecuentes las apuestas deportivas.

«Las nuevas tecnologías forman parte de la vida cotidiana y eso hace más difícil detectar cuándo existe un problema. En muchos casos, las familias no identifican la adicción hasta que aparecen conflictos importantes».

El 45 % de las mujeres que atienden sufre maltrato El 45 % de las mujeres atendidas por Proyecto Hombre ha sufrido violencia de género y más del 80 % necesita trabajar la dependencia emocional y la reconstrucción de la autoestima. «Llegan con una enorme carga de culpa. Muchas sienten que han fallado como madres, como hijas o como personas y, en algunos casos, incluso llegan a justificar el maltrato sufrido. Es un trabajo muy profundo que va mucho más allá de dejar las drogas», explica la directora. Proyecto Hombre Alicante ha incorporado programas específicos con perspectiva de género tanto en la comunidad terapéutica como en los tratamientos ambulatorios para abordar esta problemática. Con ellas, más del 80 % adquiere herramientas para afrontar la dependencia emocional y el 88 % aumenta su autonomía personal y social En 2025 la entidad acompañó a 9.685 personas en sus programas, una cifra que eleva a más de 86.000 las personas atendidas desde 1994. Asimismo, desarrolló además acciones preventivas con más de 7.400 jóvenes. «La prevención es fundamental. Cuanto antes se interviene, mayores son las posibilidades de recuperación».

En la población adulta, la cocaína es la principal sustancia por la que se solicita ayuda, seguida del alcohol. En mujeres también los consumos de benzodiacepinas y opiáceos, y entre los hombres los problemas asociados al juego patológico. La mayoría de las personas no llegan a los programas en las primeras fases del problema.

Altas terapeúticas de Proyecto Hombre Alicante / INFORMACIÓN

Estigma

«Proyecto Hombre no suele ser la primera puerta a la que llaman las familias. Sigue existiendo mucho estigma alrededor de las adicciones y cuando las personas llegan a nosotros, las situaciones suelen estar ya muy deterioradas». Problemas familiares, dificultades de convivencia, trastornos psicológicos previos y aislamiento social forman parte del perfil habitual de quienes piden ayuda.

La reinserción laboral tiene un importante impacto. Tras completar el tratamiento, la tasa de desempleo entre los hombres desciende del 59 % al 18 %, mientras que entre las mujeres pasa del 80 % al 22 %.

El programa Insola+, financiado con fondos europeos, permitió que casi un 30 % de sus participantes mejorara su situación laboral en los seis meses posteriores. «La recuperación no consiste únicamente en abandonar el consumo. También implica recuperar proyectos de vida, vínculos familiares y la capacidad de incorporarse al mercado laboral con garantías».